IKLIM
2 menit membaca
Hujan deras menyebabkan banjir dan bangunan roboh di Denpasar, Bali
Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menyatakan hujan ekstrem ini dipicu oleh aktifnya gelombang ekuatorial Rossby.
Hujan deras menyebabkan banjir dan bangunan roboh di Denpasar, Bali
Pura Hindu terendam banjir setelah hujan deras melanda Denpasar, Pulau Bali, Indonesia. / AFP
10 September 2025

Hujan deras sejak Selasa malam hingga Rabu pagi memicu banjir besar di sejumlah titik di Kota Denpasar, Indonesia. Sejumlah kawasan terendam, bahkan satu bangunan roboh hingga mengakibatkan tiga orang hanyut terseret arus.

Banjir mulai dirasakan warga sejak pukul 03.00 waktu setempat dan masuk ke rumah-rumah, termasuk di Jalan Kebo Iwa Selatan, Denpasar Barat. 

Di lokasi lain, kondisi lebih parah terjadi di sekitar jembatan Tukad Badung, Jalan Sulawesi, serta Jalan Maruti di Kampung Wanasari, Denpasar Utara. Air meluap hingga hampir menyentuh jembatan, rumah-rumah di bantaran sungai terendam, bahkan hanya atapnya yang terlihat. Sebuah bangunan tiga lantai juga dilaporkan ambruk diterjang derasnya banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, mengonfirmasi kepada Detiknews, adanya rumah yang roboh di bantaran Tukad Badung. 

“Tiga orang hanyut terseret arus, terdiri dari dua anak dan seorang lansia. Tim kami masih turun ke lokasi banjir untuk melakukan penanganan,” katanya. Puing-puing bangunan yang hancur sebagian tampak berserakan di pinggir sungai.

Selain itu, sejumlah ruas jalan utama juga tergenang, termasuk Jalan Pura Demak, Jalan Hasanuddin, Jalan Penatih, hingga kawasan Wanasari Kampung Jawa. 

TerkaitTRT Global - Empat tewas dan puluhan luka-luka akibat runtuhnya masjid di Bogor
Direkomendasikan

Peringatan potensi cuaca ekstrem

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menyatakan hujan ekstrem ini dipicu oleh aktifnya gelombang ekuatorial Rossby.

 “Gelombang ini mendukung pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan lebat,” kata Ketua Kelompok Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Denpasar, Wayan Musteana. 

Ia menjelaskan kondisi itu juga diperkuat kelembaban udara tinggi dari permukaan hingga lapisan 500 milibar.

Menurut BBMKG, gelombang ekuatorial Rossby adalah fenomena atmosfer yang bergerak ke arah barat di sekitar ekuator dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Tren curah hujan diperkirakan masih berlangsung hingga esok hari sebelum kemudian menurun, seiring dengan masuknya Bali ke masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. BBMKG mengimbau warga selalu memperbarui informasi prakiraan cuaca dari lembaga resmi tersebut.

SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us