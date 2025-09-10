Hujan deras sejak Selasa malam hingga Rabu pagi memicu banjir besar di sejumlah titik di Kota Denpasar, Indonesia. Sejumlah kawasan terendam, bahkan satu bangunan roboh hingga mengakibatkan tiga orang hanyut terseret arus.

Banjir mulai dirasakan warga sejak pukul 03.00 waktu setempat dan masuk ke rumah-rumah, termasuk di Jalan Kebo Iwa Selatan, Denpasar Barat.

Di lokasi lain, kondisi lebih parah terjadi di sekitar jembatan Tukad Badung, Jalan Sulawesi, serta Jalan Maruti di Kampung Wanasari, Denpasar Utara. Air meluap hingga hampir menyentuh jembatan, rumah-rumah di bantaran sungai terendam, bahkan hanya atapnya yang terlihat. Sebuah bangunan tiga lantai juga dilaporkan ambruk diterjang derasnya banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, mengonfirmasi kepada Detiknews, adanya rumah yang roboh di bantaran Tukad Badung.

“Tiga orang hanyut terseret arus, terdiri dari dua anak dan seorang lansia. Tim kami masih turun ke lokasi banjir untuk melakukan penanganan,” katanya. Puing-puing bangunan yang hancur sebagian tampak berserakan di pinggir sungai.

Selain itu, sejumlah ruas jalan utama juga tergenang, termasuk Jalan Pura Demak, Jalan Hasanuddin, Jalan Penatih, hingga kawasan Wanasari Kampung Jawa.