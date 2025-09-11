Banjir bandang melanda dua pulau di Indonesia, termasuk destinasi wisata populer Bali, menewaskan setidaknya 13 orang, sementara enam lainnya dilaporkan hilang, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hujan deras sejak Selasa malam menyebabkan banjir di lima kabupaten di Bali serta ibu kota provinsi, Denpasar, yang memaksa hampir 200 orang mengungsi, kata juru bicara BNPB Abdul Muhari dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Ia menyebutkan bahwa sembilan orang ditemukan tewas di Bali pada Rabu malam, meningkat dari laporan sebelumnya yang menyebutkan dua korban jiwa.

Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang, tambah Abdul.

Sekitar 85 orang dievakuasi ke tempat penampungan sementara di Kabupaten Jembrana, Bali bagian barat daya, sementara 108 orang lainnya mengungsi di lokasi lain, termasuk sebuah sekolah dasar, jelasnya.

Banjir bandang

Banjir bandang juga melanda Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin, memutus akses jalan dan layanan telepon di 18 desa, kata Abdul dalam pernyataan terpisah.