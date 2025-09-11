Setidaknya 10 tentara terluka dalam ledakan saat latihan simulasi tembakan langsung di sebuah pangkalan militer Korea Selatan pada hari Rabu, menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan di Seoul.

Ledakan tersebut terjadi di pangkalan militer yang terletak di kota perbatasan utara Paju, di mana sebuah unit artileri sedang melakukan latihan simulasi prosedur tembakan langsung tanpa menggunakan amunisi sungguhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan.

"Sekitar pukul 15.24 waktu setempat (06.24 GMT) pada hari Rabu, sebuah peluru latihan yang dirancang untuk mensimulasikan tembakan artileri dan asap tiba-tiba meledak," kata pernyataan tersebut.

Kementerian menyebutkan bahwa setidaknya 10 tentara terluka, termasuk dua orang yang mengalami luka bakar serius di lengan dan paha mereka.

Petugas medis militer memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian, sementara otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengirimkan enam ambulans, menurut pernyataan tersebut.

Kementerian tidak memberikan rincian lebih lanjut tetapi menyatakan bahwa penyebab ledakan sedang diselidiki.