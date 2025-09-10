ASIA
1 menit membaca
Polri menangkap buronan kasus narkoba dan pembunuhan asal Sri Lanka di Jakarta
Tim gabungan menyerahkan para buronan tersebut kepada Kepolisian Sri Lanka di Bandara Internasional Bandaranaike (BIA), Katunayake, dengan pengawalan ketat oleh Departemen Investigasi Kriminal.
Polri menangkap buronan kasus narkoba dan pembunuhan asal Sri Lanka di Jakarta
Polri menangkap buronan paling dicari di Sri Lanka di sebuah apartemen di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta. / Foto: Tribratanews Polda Metro Jaya
10 September 2025

Operasi internasional yang melibatkan Polri, Polda Metro Jaya, Interpol, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka berhasil menangkap lima buronan kelas kakap asal Sri Lanka di sebuah apartemen kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut penangkapan ini dilakukan pada Rabu. “Kami berhasil menangkap lima orang buronan nomor satu asal Sri Lanka,” kata Ade Ary dalam keterangannya.

Kelima buronan yang diamankan adalah Kehelbaddara Padme, Commando Salintha, Backhoe Saman, Thembili Lahiru, dan Kudu Nilantha. Kehelbaddara Padme dikenal sebagai tokoh dunia bawah tanah yang paling dicari, sementara empat lainnya merupakan anggota kelompok kejahatan terorganisir. 

“Para pelaku terlibat kasus peredaran narkoba dan sejumlah kasus pembunuhan di Sri Lanka,” jelas Ade Ary.

Direkomendasikan

Setelah penangkapan, tim gabungan menyerahkan para buronan tersebut kepada Kepolisian Sri Lanka di Bandara Internasional Bandaranaike (BIA), Katunayake, dengan pengawalan ketat oleh Departemen Investigasi Kriminal (CID). 

“Tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Hubinter (Interpol) Mabes Polri dan kepolisian khusus Sri Lanka berhasil menangkap lima orang buronan nomor satu di Sri Lanka,” ujar Ade Ary, dikutip oleh iNews.

Penangkapan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, sekaligus menunjukkan pentingnya kerja sama kepolisian internasional dalam menindak kelompok kriminal terorganisir.

TerkaitTRT Global - Dua WNA asal Inggris ditangkap di Bali karena diduga selundupkan kokain
SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us