Operasi internasional yang melibatkan Polri, Polda Metro Jaya, Interpol, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka berhasil menangkap lima buronan kelas kakap asal Sri Lanka di sebuah apartemen kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut penangkapan ini dilakukan pada Rabu. “Kami berhasil menangkap lima orang buronan nomor satu asal Sri Lanka,” kata Ade Ary dalam keterangannya.

Kelima buronan yang diamankan adalah Kehelbaddara Padme, Commando Salintha, Backhoe Saman, Thembili Lahiru, dan Kudu Nilantha. Kehelbaddara Padme dikenal sebagai tokoh dunia bawah tanah yang paling dicari, sementara empat lainnya merupakan anggota kelompok kejahatan terorganisir.

“Para pelaku terlibat kasus peredaran narkoba dan sejumlah kasus pembunuhan di Sri Lanka,” jelas Ade Ary.