Polisi di Kathmandu melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa anti-pemerintah, menewaskan setidaknya 10 orang dan melukai beberapa lainnya, menurut laporan media Nepal.

Korban dilaporkan setelah polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa muda yang mencoba menerobos masuk ke parlemen selama protes pada hari Senin. Protes tersebut dipicu oleh pemblokiran media sosial dan dugaan korupsi pemerintah, menurut laporan TV pemerintah.

Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di ibu kota Nepal pada hari Senin untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap keputusan pihak berwenang yang memblokir sebagian besar platform media sosial, termasuk Facebook, X, dan YouTube.

Pemerintah menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar dan tunduk pada pengawasan pemerintah.

Para pengunjuk rasa menerobos kawat berduri dan memaksa polisi anti huru-hara mundur saat mereka mengepung gedung Parlemen.

Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air, tetapi kalah jumlah dan akhirnya mencari perlindungan di dalam kompleks Parlemen.

Situasi tetap tegang, dan pemerintah mengumumkan jam malam pada hari Senin di sekitar Parlemen, sekretariat pemerintah, rumah presiden, dan bagian-bagian penting kota.

“Hentikan larangan media sosial, hentikan korupsi, bukan media sosial,” teriak massa sambil mengibarkan bendera nasional berwarna merah dan biru.

Aksi unjuk rasa pada hari Senin disebut sebagai protes Generasi Z, yang umumnya merujuk pada orang-orang yang lahir antara tahun 1995 dan 2010.