DUNIA
2 menit membaca
Setidaknya 10 orang tewas dalam demonstrasi besar di Nepal terkait larangan media sosial
Puluhan ribu orang berkumpul di sekitar parlemen Nepal sebagai tanggapan terhadap aturan pendaftaran media sosial yang diwajibkan oleh pemerintah, memicu bentrokan dengan polisi dan pemberlakuan jam malam di kota, di tengah kekhawatiran akan sensor dan penindakan terhadap kebebasan berpendapat.
Setidaknya 10 orang tewas dalam demonstrasi besar di Nepal terkait larangan media sosial
Para demonstran meneriakkan slogan saat mereka berkumpul di luar gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin, 8 September 2025. / AP
8 September 2025

Polisi di Kathmandu melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa anti-pemerintah, menewaskan setidaknya 10 orang dan melukai beberapa lainnya, menurut laporan media Nepal.

Korban dilaporkan setelah polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa muda yang mencoba menerobos masuk ke parlemen selama protes pada hari Senin. Protes tersebut dipicu oleh pemblokiran media sosial dan dugaan korupsi pemerintah, menurut laporan TV pemerintah.

Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di ibu kota Nepal pada hari Senin untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap keputusan pihak berwenang yang memblokir sebagian besar platform media sosial, termasuk Facebook, X, dan YouTube.

Pemerintah menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar dan tunduk pada pengawasan pemerintah.

Para pengunjuk rasa menerobos kawat berduri dan memaksa polisi anti huru-hara mundur saat mereka mengepung gedung Parlemen.

Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air, tetapi kalah jumlah dan akhirnya mencari perlindungan di dalam kompleks Parlemen.

Situasi tetap tegang, dan pemerintah mengumumkan jam malam pada hari Senin di sekitar Parlemen, sekretariat pemerintah, rumah presiden, dan bagian-bagian penting kota.

“Hentikan larangan media sosial, hentikan korupsi, bukan media sosial,” teriak massa sambil mengibarkan bendera nasional berwarna merah dan biru.

Aksi unjuk rasa pada hari Senin disebut sebagai protes Generasi Z, yang umumnya merujuk pada orang-orang yang lahir antara tahun 1995 dan 2010.

Direkomendasikan

Sekitar dua lusin platform media sosial yang banyak digunakan di Nepal telah berulang kali diberi pemberitahuan untuk mendaftarkan perusahaan mereka secara resmi di negara tersebut, menurut pemerintah.

Platform yang gagal mendaftar telah diblokir sejak minggu lalu. TikTok, Viber, dan tiga platform lainnya telah mendaftar dan beroperasi tanpa gangguan.

Langkah pihak berwenang ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan rancangan undang-undang ke Parlemen yang bertujuan memastikan bahwa platform media sosial “dikelola dengan baik, bertanggung jawab, dan akuntabel.”

Rancangan undang-undang tersebut mencakup ketentuan yang meminta perusahaan untuk menunjuk kantor penghubung atau perwakilan di negara tersebut.

Namun, rancangan ini banyak dikritik sebagai alat sensor dan hukuman bagi lawan pemerintah yang menyuarakan protes mereka secara daring. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyebutnya sebagai upaya pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dan melanggar hak-hak dasar.

Nepal pada tahun 2023 melarang aplikasi berbagi video TikTok pada bulan November dengan alasan mengganggu “harmoni sosial, niat baik, dan menyebarkan materi tidak senonoh.”

Larangan tersebut dicabut tahun lalu setelah eksekutif TikTok berjanji untuk mematuhi hukum setempat.

Termasuk larangan situs pornografi yang diberlakukan pada tahun 2018.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us