DUNIA
2 menit membaca
China menjatuhkan sanksi pada anggota parlemen Jepang Seki Hei terkait sengketa Taiwan dan wilayah
Seki Hei, seorang warga negara Jepang yang lahir di China dan juga dikenal dengan nama China Shi Ping, telah menjadi kritikus vokal Partai Komunis China.
China menjatuhkan sanksi pada anggota parlemen Jepang Seki Hei terkait sengketa Taiwan dan wilayah
Bendera China berkibar di luar sebuah gedung di Jalan Keuangan, Beijing, China, 8 Februari 2024. / Reuters
9 September 2025

Kementerian Luar Negeri China pada hari Senin mengumumkan bahwa pihaknya menjatuhkan sanksi terhadap anggota parlemen Jepang, Seki Hei, karena menyebarkan "kesalahan" terkait isu-isu tentang Taiwan dan perselisihan lainnya antara kedua negara.

Hei, anggota Dewan Penasihat Diet Nasional Jepang, adalah warga negara Jepang yang lahir di China dan dinaturalisasi, yang juga dikenal dengan nama Tionghoanya, Shi Ping.

Ia telah menjadi kritikus vokal terhadap Partai Komunis China dan secara konsisten menyebarkan "kesalahan" terkait isu-isu tentang Taiwan, Kepulauan Diaoyu (Senkaku), serta wilayah Xinjiang, Xizang, dan Hong Kong, menurut pernyataan kementerian tersebut.

Hei juga secara terbuka mengunjungi Kuil Yasukuni yang kontroversial, yang dianggap melanggar semangat empat dokumen politik antara China dan Jepang serta prinsip satu-China. Hal ini dinilai sebagai campur tangan serius dalam urusan dalam negeri China dan merusak kedaulatan serta integritas teritorial China, tambah kementerian tersebut.

Kuil Yasukuni dibangun pada tahun 1869 oleh Kaisar Meiji dan didedikasikan untuk para tentara Jepang yang gugur dalam perang sejak Restorasi Meiji.

Direkomendasikan

Saat ini, kuil tersebut menghormati 2,5 juta korban perang, termasuk 14 penjahat perang yang dihukum setelah Perang Dunia II.

Kuil ini telah lama menjadi sumber ketegangan diplomatik antara Jepang dan negara-negara tetangganya, terutama Korea Selatan dan China, yang memandang kunjungan ke kuil tersebut sebagai tanda kegagalan Jepang untuk sepenuhnya mengakui masa lalunya selama perang.

Sanksi terhadap Hei mencakup pembekuan properti bergerak dan tidak bergerak serta aset lainnya di wilayah China; larangan bagi organisasi dan individu di wilayah China untuk melakukan transaksi, kerja sama, dan aktivitas lainnya dengannya; serta penolakan penerbitan visa dan masuk ke China (termasuk Hong Kong dan Makau) untuk dirinya dan anggota keluarga dekatnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari Senin.

TerkaitTRT Global - Badan pemerintah China memberikan peringkat AAA kepada raksasa minyak Rusia Gazprom yang masuk daftar hitam AS
SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us