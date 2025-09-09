India dan Israel telah menandatangani perjanjian investasi bilateral yang bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan dan keuangan, meskipun Tel Aviv menghadapi isolasi politik yang meningkat akibat genosida di Gaza.
Kesepakatan ini ditandatangani di New Delhi selama kunjungan tiga hari Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, yang bertemu dengan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman.
Menurut pernyataan pemerintah Israel, ini adalah perjanjian investasi bilateral pertama yang ditandatangani India dengan anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Kementerian Keuangan India menggambarkan kesepakatan ini sebagai "tonggak bersejarah" yang akan mendorong kerja sama di bidang fintech, infrastruktur, regulasi keuangan, dan pembayaran digital.
Sitharaman juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam "keamanan siber, pertahanan, inovasi, dan teknologi tinggi."
Smotrich, yang dikenai sanksi oleh beberapa pemerintah Barat karena hubungannya dengan permukiman ilegal di Tepi Barat, menyebut perjanjian ini sebagai "langkah strategis penting untuk visi bersama kita."
"Kesepakatan yang dicapai hari ini antara Israel dan India mencerminkan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran bersama," tulisnya di X.
"Kesepakatan ini akan membuka peluang baru bagi investor di kedua negara, memperkuat ekspor Israel, dan memberikan kepastian serta alat bagi bisnis untuk berkembang di salah satu pasar terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia."
Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai $3,9 miliar pada tahun 2024, dengan investasi bersama sekitar $800 juta. Kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan tetap menjadi tulang punggung hubungan ini, dengan India menjadi pembeli senjata terbesar dari Israel.
Memperdalam hubungan di tengah genosida Gaza
Penandatanganan ini terjadi saat Israel menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional dan tuduhan kejahatan perang di Pengadilan Kriminal Internasional atas genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 64.500 warga Palestina sejak Oktober 2023.
Meskipun demikian, India semakin mendekat ke Israel di bawah pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.
New Delhi menjadi salah satu ibu kota pertama yang mengutuk serangan mendadak pada 7 Oktober terhadap Israel sebagai "tindakan teror" dan sejak itu menindak demonstrasi pro-Palestina sambil mengizinkan aksi pro-Israel.
Meskipun India secara resmi masih mendukung solusi dua negara, negara ini telah abstain dalam beberapa resolusi PBB yang mengkritik Israel, termasuk pemungutan suara Majelis Umum tahun 2024 yang menyerukan gencatan senjata "segera, tanpa syarat, dan permanen" di Gaza.
Sementara itu, Israel telah memperluas hubungan pendidikan dengan India, di mana warga India menjadi kelompok mahasiswa asing terbesar di negara tersebut.
Konteks regional yang lebih luas
Kesepakatan ini ditandatangani di tengah pergeseran aliansi geopolitik.
India menolak mengutuk serangan Israel terhadap Iran dan menahan diri untuk tidak bergabung dengan beberapa pernyataan multilateral yang mengkritik Tel Aviv.
Namun, setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif 50 persen pada barang-barang India akhir bulan lalu, New Delhi menandatangani deklarasi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) yang mengutuk pemboman AS-Israel terhadap Iran.
India juga berupaya meredakan ketegangan dengan China, saingan lamanya, dengan Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Modi di sela-sela KTT SCO di Tianjin bahwa Beijing dan New Delhi "harus menjadi mitra, bukan saingan."
Sambutan hangat Smotrich di New Delhi menyoroti tekad Modi untuk memperkuat hubungan dengan Israel meskipun ada kemarahan internasional.
Bagi para kritikus, kesepakatan ini menegaskan bagaimana pemerintah India memprioritaskan kerja sama ekonomi dan strategis dengan Israel sementara sebagian besar dunia menuntut akuntabilitas atas genosida di Gaza.