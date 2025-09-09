India dan Israel telah menandatangani perjanjian investasi bilateral yang bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan dan keuangan, meskipun Tel Aviv menghadapi isolasi politik yang meningkat akibat genosida di Gaza.

Kesepakatan ini ditandatangani di New Delhi selama kunjungan tiga hari Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, yang bertemu dengan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman.

Menurut pernyataan pemerintah Israel, ini adalah perjanjian investasi bilateral pertama yang ditandatangani India dengan anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Kementerian Keuangan India menggambarkan kesepakatan ini sebagai "tonggak bersejarah" yang akan mendorong kerja sama di bidang fintech, infrastruktur, regulasi keuangan, dan pembayaran digital.

Sitharaman juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam "keamanan siber, pertahanan, inovasi, dan teknologi tinggi."

Smotrich, yang dikenai sanksi oleh beberapa pemerintah Barat karena hubungannya dengan permukiman ilegal di Tepi Barat, menyebut perjanjian ini sebagai "langkah strategis penting untuk visi bersama kita."

"Kesepakatan yang dicapai hari ini antara Israel dan India mencerminkan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran bersama," tulisnya di X.

"Kesepakatan ini akan membuka peluang baru bagi investor di kedua negara, memperkuat ekspor Israel, dan memberikan kepastian serta alat bagi bisnis untuk berkembang di salah satu pasar terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia."

Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai $3,9 miliar pada tahun 2024, dengan investasi bersama sekitar $800 juta. Kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan tetap menjadi tulang punggung hubungan ini, dengan India menjadi pembeli senjata terbesar dari Israel.

Memperdalam hubungan di tengah genosida Gaza

Penandatanganan ini terjadi saat Israel menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional dan tuduhan kejahatan perang di Pengadilan Kriminal Internasional atas genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 64.500 warga Palestina sejak Oktober 2023.

Meskipun demikian, India semakin mendekat ke Israel di bawah pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.