Mahkamah Agung Thailand pada hari Selasa memerintahkan Thaksin Shinawatra, negarawan paling berpengaruh dan kontroversial di negara itu, untuk menjalani hukuman penjara selama satu tahun. Pengadilan memutuskan bahwa ia secara tidak sah menjalani hukuman penjara tahun 2023 di rumah sakit.

Thaksin, yang kini berusia 76 tahun, sebelumnya dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023, setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan.

Namun, ia tidak pernah menghabiskan satu malam pun di sel penjara. Ia langsung dibawa ke kamar rumah sakit swasta, hukumannya dikurangi menjadi satu tahun melalui pengampunan kerajaan, sebelum akhirnya dibebaskan lebih awal dalam skema untuk narapidana lanjut usia.

“Mengirimnya ke rumah sakit tidak sah. Terdakwa tahu bahwa penyakitnya bukanlah masalah mendesak, dan tinggal di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman penjara,” kata putusan yang dibacakan oleh seorang hakim.

Pengadilan memerintahkan penerbitan surat perintah untuk membawa Thaksin ke Penjara Bangkok Remand agar ia mulai menjalani hukuman penjara satu tahun.

‘Dalam semangat yang baik’

Klan politik Shinawatra selama dua dekade terakhir menjadi musuh utama elite pro-militer dan pro-monarki Thailand yang menganggap merek populis mereka sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional.

Namun, momentum dinasti ini mulai melemah setelah serangkaian kemunduran hukum dan politik, yang berpuncak pada putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, yang bulan lalu dicopot dari jabatan perdana menteri.

Thaksin tiba di pengadilan dengan senyuman dan berpose untuk foto, didampingi oleh pewaris dinasti Paetongtarn yang meninggalkan ruang sidang tanpa dirinya tetapi mengatakan kepada wartawan bahwa ia “dalam semangat yang baik.”

“Ayah saya tetap menjadi pemimpin spiritual - baik melalui peran politiknya di masa lalu, kontribusinya untuk negara, maupun niat tulusnya untuk menjadi bagian dari upaya meningkatkan kehidupan rakyat,” katanya.