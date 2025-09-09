ASIA
Pengadilan tinggi Thailand perintahkan mantan PM Thaksin untuk memulai hukuman penjara satu tahun
Keputusan ini muncul di tengah gejolak politik setelah putrinya dicopot dari jabatan dan menimbulkan pertanyaan tentang dinamika kekuasaan elit di negara tersebut.
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra tiba di Mahkamah Agung Bangkok, Thailand, 9 September 2025. / Reuters
9 September 2025

Mahkamah Agung Thailand pada hari Selasa memerintahkan Thaksin Shinawatra, negarawan paling berpengaruh dan kontroversial di negara itu, untuk menjalani hukuman penjara selama satu tahun. Pengadilan memutuskan bahwa ia secara tidak sah menjalani hukuman penjara tahun 2023 di rumah sakit.

Thaksin, yang kini berusia 76 tahun, sebelumnya dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023, setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan.

Namun, ia tidak pernah menghabiskan satu malam pun di sel penjara. Ia langsung dibawa ke kamar rumah sakit swasta, hukumannya dikurangi menjadi satu tahun melalui pengampunan kerajaan, sebelum akhirnya dibebaskan lebih awal dalam skema untuk narapidana lanjut usia.

“Mengirimnya ke rumah sakit tidak sah. Terdakwa tahu bahwa penyakitnya bukanlah masalah mendesak, dan tinggal di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman penjara,” kata putusan yang dibacakan oleh seorang hakim.

Pengadilan memerintahkan penerbitan surat perintah untuk membawa Thaksin ke Penjara Bangkok Remand agar ia mulai menjalani hukuman penjara satu tahun.

‘Dalam semangat yang baik’

Klan politik Shinawatra selama dua dekade terakhir menjadi musuh utama elite pro-militer dan pro-monarki Thailand yang menganggap merek populis mereka sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional.

Namun, momentum dinasti ini mulai melemah setelah serangkaian kemunduran hukum dan politik, yang berpuncak pada putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, yang bulan lalu dicopot dari jabatan perdana menteri.

Thaksin tiba di pengadilan dengan senyuman dan berpose untuk foto, didampingi oleh pewaris dinasti Paetongtarn yang meninggalkan ruang sidang tanpa dirinya tetapi mengatakan kepada wartawan bahwa ia “dalam semangat yang baik.”

“Ayah saya tetap menjadi pemimpin spiritual - baik melalui peran politiknya di masa lalu, kontribusinya untuk negara, maupun niat tulusnya untuk menjadi bagian dari upaya meningkatkan kehidupan rakyat,” katanya.

Thaksin terpilih sebagai perdana menteri pada tahun 2001 dan kembali pada tahun 2005, tetapi ia mengasingkan diri setelah masa jabatan keduanya dipersingkat oleh kudeta militer.

Waktu kepulangannya dan pemindahannya ke rumah sakit, yang bertepatan dengan partai Pheu Thai-nya membentuk pemerintahan baru, memicu kecurigaan publik tentang adanya kesepakatan di balik layar dan tuduhan perlakuan istimewa.

Melanggar Etika Menteri

Divisi Kriminal Mahkamah Agung untuk Pejabat yang Memegang Posisi Politik mulai menyelidiki kasus ini pada bulan April, dan telah memeriksa pejabat penjara dan medis untuk menentukan apakah hukuman tersebut dijalani dengan benar.

Putusan mereka datang hanya beberapa hari setelah partai Pheu Thai dicopot dari jabatan tertinggi, dengan Paetongtarn dijatuhkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ia melanggar etika menteri dalam perselisihan perbatasan dengan Kamboja.

Pheu Thai telah memegang jabatan perdana menteri sejak pemilu 2023, tetapi koalisi yang dipimpin oleh mantan sekutu mereka Anutin Charnvirakul menggantikan mereka pada hari Minggu.

Thaksin terbang keluar dari negara itu dengan jet pribadi sebelum putusan hari Selasa - memicu spekulasi di media Thailand bahwa ia mungkin telah melarikan diri.

Namun, ia kembali pada hari Senin sebelum putusan diumumkan.

Dalam sebuah pernyataan di Facebook, pengusaha tersebut mengatakan ia menerima putusan itu dan akan tetap kuat.

“Hari ini, saya mungkin tidak lagi memiliki kebebasan, tetapi saya memiliki kebebasan berpikir untuk menciptakan manfaat bagi negara dan rakyat,” kata Thaksin.

SUMBER:TRT World & Agencies
