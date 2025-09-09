PERANG GAZA
Netanyahu bangga Israel bom 50 gedung tinggi di Gaza dalam 2 hari, berjanji akan melakukan lebih banyak lagi
Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa penghancuran ini adalah "pendahuluan" untuk operasi darat besar-besaran di Kota Gaza; Hamas mengutuk pernyataan tersebut sebagai "sadisme kriminal".
PM Israel sebut pembongkaran bangunan sebagai "pendahuluan" operasi darat besar di Kota Gaza; Hamas kecam pernyataan tersebut sebagai "sadis" / AP
9 September 2025

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa pasukannya telah menghancurkan 50 menara hunian di Kota Gaza dalam dua hari terakhir, dan berjanji akan melakukan lebih banyak penghancuran sebagai bagian dari rencana untuk menduduki pusat kota terbesar di wilayah tersebut.

"Dalam dua hari terakhir, 50 gedung tinggi telah runtuh. Angkatan udara kami yang meratakannya," kata Netanyahu dalam sebuah pesan video.

"Semua ini hanyalah pengantar awal, hanya pendahuluan, untuk operasi utama yang lebih intens — sebuah manuver darat oleh pasukan kami, yang sekarang sedang bersiap dan berkumpul di Kota Gaza."

Ia memperingatkan penduduk untuk melarikan diri, dengan mengatakan: "Ini hanyalah pendahuluan untuk operasi besar yang lebih kuat, jadi saya katakan kepada penduduk Gaza: kalian telah diperingatkan, tinggalkan tempat itu."

Kelompok Palestina, Hamas, mengecam pernyataan tersebut, menyebutnya sebagai "salah satu bentuk sadisme dan kriminalitas paling keji" yang dilakukan secara terbuka di hadapan komunitas internasional.

Pada hari Jumat, pasukan Israel mulai menargetkan gedung-gedung bertingkat di Kota Gaza yang menjadi tempat perlindungan ratusan warga sipil yang mengungsi, meningkatkan serangan sebagai bagian dari strategi untuk membersihkan dan menduduki kota tersebut.

Genosida Israel di Gaza

Israel telah membunuh lebih dari 64.500 warga Palestina sejak Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Genosida ini telah menghancurkan wilayah tersebut, membuat hampir seluruh populasi mengungsi dan menghadapi kelaparan.

Badan hukum internasional telah mengambil tindakan terhadap para pemimpin Israel.

Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza.

Meskipun mendapat kritik global, Netanyahu bertekad untuk memperluas kampanye tersebut.

"Ini baru permulaan," katanya.

SUMBER:AA
