Rudal dan drone Rusia menghantam gedung apartemen di ibu kota Ukraina, Kiev, pada Kamis dini hari, menewaskan sedikitnya 18 orang dan melukai 48 lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut serangan ini sebagai bukti jelas pengabaian terhadap upaya perundingan damai.

Administrasi Militer Kota Kiev (KMVA) mengonfirmasi jumlah korban tewas dan luka.

Kepala KMVA, Timur Tkachenko, mengatakan jumlah korban meninggal naik menjadi 18 orang, termasuk empat anak.

Tkachenko menyebut tim penyelamat berhasil mengevakuasi satu jenazah lagi, sehingga total korban tewas mencapai 18 orang.

“Kami mencatat 33 lokasi terdampak, dan tim penyelamat tengah menangani 18 di antaranya. Kerusakan tercatat di seluruh wilayah kota,” tulisnya di Telegram.

Kejaksaan Kota Kiev melaporkan dampak serangan pagi itu terjadi di delapan distrik ibu kota, termasuk Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi, dan Desnyanskyi.

Di distrik Darnytskyi, sebagian gedung hunian lima lantai hancur. Operasi penyelamatan masih berlangsung untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di bawah reruntuhan.

Jendela-jendela gedung tinggi di sekitarnya pecah, mobil-mobil rusak, dan rumah-rumah warga mengalami kerusakan, menurut kejaksaan.

Saat fajar, warga bersama tim penyelamat membersihkan puing-puing dari jalanan yang dipenuhi pecahan kaca dan material bangunan, lapor jurnalis AFP di lokasi serangan di pusat Kiev.

Serangan itu menciptakan kawah besar lima lantai pada salah satu gedung apartemen, hingga membelah bangunan menjadi dua bagian, seperti terlihat dalam gambar yang diunggah Zelenskyy.

“Rusia memilih rudal balistik alih-alih meja perundingan. Rusia memilih untuk terus membunuh ketimbang mengakhiri perang,” tulis Zelenskyy di media sosial.

“Ini berarti Rusia masih tidak takut akan konsekuensinya.”

Zelenskyy desak respons lebih keras

Zelenskyy menyerukan respons tegas dari sekutu Ukraina, termasuk sanksi baru.

Ia juga meminta sekutu Rusia, yakni China, serta anggota Uni Eropa Hungaria untuk mengambil sikap lebih keras terhadap Moskow.

“Semua tenggat sudah dilanggar, dan puluhan kesempatan diplomasi telah dihancurkan. Rusia harus bertanggung jawab atas setiap serangan, atas setiap hari perang ini,” ujarnya.

Bulan lalu, serangan Rusia menewaskan lebih dari 30 orang, termasuk lima anak, di Kiev.

Moskow menembakkan rudal balistik dan jelajah serta drone rancangan Iran, Shahed, dari berbagai arah untuk secara “sistematis” menghantam gedung-gedung hunian, kata Zelenskyy.

Selama serangan, warga bersembunyi di stasiun metro, sebagian terbaring di kantung tidur, sementara lainnya menggenggam hewan peliharaan mereka.

Sebuah gedung lima lantai di distrik Darnytskyi runtuh, sementara sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota juga menjadi sasaran, kata Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko.

Gedung delegasi Uni Eropa ‘rusak parah’