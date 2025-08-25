Parlemen Kamboja pada hari Senin mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan bagi individu yang berkolusi dengan negara asing, sebuah langkah yang dikhawatirkan kelompok hak asasi manusia akan digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Semua 120 anggota parlemen yang hadir dalam sesi Majelis Nasional, termasuk Perdana Menteri Hun Manet, dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang tersebut.

Pengamat hak asasi manusia telah lama menuduh pemerintah Kamboja menggunakan undang-undang yang keras untuk membungkam oposisi dan debat politik yang sah.

Koalisi yang terdiri dari 50 kelompok hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu yang memperingatkan bahwa undang-undang ini "akan memiliki dampak yang sangat mengerikan terhadap kebebasan berbicara semua warga Kamboja".

"Potensi penyalahgunaan dalam penerapan undang-undang yang dirumuskan secara samar ini untuk menargetkan orang berdasarkan etnisitas, pandangan politik, ucapan, dan aktivisme mereka terlalu tinggi untuk diterima," tambah pernyataan tersebut.

"Pemerintah memiliki banyak kekuasaan, tetapi mereka tidak seharusnya memiliki kekuasaan untuk secara sewenang-wenang memutuskan siapa yang menjadi warga negara Kamboja dan siapa yang tidak."

Undang-undang ini masih harus disahkan oleh majelis tinggi Kamboja sebelum diberlakukan oleh kepala negara, tetapi kedua langkah tersebut dianggap sebagai formalitas.