Parlemen Kamboja pada hari Senin mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan bagi individu yang berkolusi dengan negara asing, sebuah langkah yang dikhawatirkan kelompok hak asasi manusia akan digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.
Semua 120 anggota parlemen yang hadir dalam sesi Majelis Nasional, termasuk Perdana Menteri Hun Manet, dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang tersebut.
Pengamat hak asasi manusia telah lama menuduh pemerintah Kamboja menggunakan undang-undang yang keras untuk membungkam oposisi dan debat politik yang sah.
Koalisi yang terdiri dari 50 kelompok hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu yang memperingatkan bahwa undang-undang ini "akan memiliki dampak yang sangat mengerikan terhadap kebebasan berbicara semua warga Kamboja".
"Potensi penyalahgunaan dalam penerapan undang-undang yang dirumuskan secara samar ini untuk menargetkan orang berdasarkan etnisitas, pandangan politik, ucapan, dan aktivisme mereka terlalu tinggi untuk diterima," tambah pernyataan tersebut.
"Pemerintah memiliki banyak kekuasaan, tetapi mereka tidak seharusnya memiliki kekuasaan untuk secara sewenang-wenang memutuskan siapa yang menjadi warga negara Kamboja dan siapa yang tidak."
Undang-undang ini masih harus disahkan oleh majelis tinggi Kamboja sebelum diberlakukan oleh kepala negara, tetapi kedua langkah tersebut dianggap sebagai formalitas.
'Ditentukan oleh hukum'
Kewarganegaraan dapat dicabut atas dasar pengkhianatan atau ketidaksetiaan di 15 negara Uni Eropa, dan hanya untuk warga negara yang dinaturalisasi di delapan negara tersebut, menurut sebuah laporan Parlemen Eropa pada Februari.
Hak tanpa syarat atas kewarganegaraan sebelumnya dijamin dalam konstitusi Kamboja, tetapi bulan lalu para anggota parlemen mengamandemennya untuk menyatakan bahwa "penerimaan, kehilangan, dan pencabutan kewarganegaraan Khmer akan ditentukan oleh hukum."
"Jika Anda mengkhianati bangsa, bangsa tidak akan mempertahankan Anda," kata Menteri Kehakiman Koeut Rith kepada wartawan setelah amandemen tersebut disahkan.
Puluhan aktivis oposisi telah dipenjara atau menghadapi kasus hukum yang diajukan oleh otoritas Kamboja.
Pemimpin oposisi Kem Sokha dijatuhi hukuman 27 tahun penjara pada tahun 2023 atas tuduhan pengkhianatan — tuduhan yang berulang kali ia bantah — dan langsung dikenakan tahanan rumah.