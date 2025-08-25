Aksi demonstrasi menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh pada Selasa malam (19/8/2025). Ribuan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone turun ke jalan menuntut pembatalan kebijakan kenaikan tarif PBB sebesar 65 persen yang dinilai merugikan masyarakat.

Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi anarkis setelah massa kecewa karena Bupati Bone Andi Asman Sulaiman maupun Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin tidak hadir menemui mereka.

Ketegangan memuncak ketika massa mulai mendobrak pagar dan menerobos barikade kawat berduri di depan kantor Bupati Bone. Dialog sempat dilakukan antara perwakilan pemerintah dan massa pada sore hari, namun tidak membuahkan hasil. Menjelang malam, situasi semakin tidak terkendali. Massa melemparkan batu ke arah aparat, yang dibalas dengan tembakan gas air mata oleh kepolisian.

Kapolres Bone Kombes Pol Sugeng Ajie Putra menyatakan bahwa tindakan tegas diambil untuk membubarkan massa setelah terjadi serangan terhadap aparat. “Situasi sudah berubah, yang awalnya aksi damai berubah jadi anarkis. Ada korban dari TNI dan Polri, jadi kami ambil langkah tegas,” ujarnya.

Situasi memanas

Kericuhan meluas hingga ke berbagai ruas jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, MT Haryono, Wahidin Sudirohusodo, dan HOS Cokroaminoto. Polisi melakukan penyisiran setelah massa menyebar ke beberapa titik. Sugeng juga menyebut adanya temuan bom molotov dan petasan yang dilemparkan saat bentrokan berlangsung.