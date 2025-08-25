Delapan tahun setelah PBB menyebutnya sebagai “contoh nyata pembersihan etnis,” lebih dari satu juta pengungsi Rohingya masih terjebak di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh — tanpa kewarganegaraan, terbungkam, dan dengan sedikit harapan untuk kembali.

Pada Agustus 2017, militer Myanmar membakar habis desa-desa, membunuh ribuan orang, dan memaksa ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Cox’s Bazar. Saat ini, jauh dari perhatian dunia, mereka bertahan hidup di kamp pengungsi terbesar di dunia — tempat yang penuh perjuangan, duka, dan harapan yang semakin memudar.

Jamila Khatun, 50 tahun, masih merasakan luka dari malam ketika hidupnya hancur.

“Pada hari Jumat, militer menyerbu desa kami,” katanya kepada TRT World. “Mereka memukuli orang-orang dan membakar rumah kami. Suara tembakan terdengar di mana-mana.”

Jamila kehilangan suaminya malam itu.

“Suami saya dibawa oleh tentara... lalu mereka membunuhnya. Kami melarikan diri di tengah baku tembak, merangkak diantara kekacauan.” Entah bagaimana, Jamila berhasil mencapai Bangladesh, “dengan tubuh lelah dan hati yang hancur.”

Menjelang malam, aliran keluarga yang tak berujung — ibu-ibu yang memeluk bayi, anak-anak yang berpegangan pada orang tua mereka, orang tua yang hampir tidak bisa berjalan — berjalan terseok-seok melintasi sawah dan sungai ke Bangladesh, di mana tempat penampungan bambu dan kawat berduri menjadi kenyataan baru mereka.

Kewarganegaraan dicabut sejak 1982, Rohingya kini hidup dalam ketidakpastian, ditandai dengan kelaparan, kehilangan, dan ketangguhan, tanpa jalan untuk kembali ke rumah.

Bagi mereka yang tetap tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar, mimpi buruk semakin memburuk: pada tahun 2024, gelombang baru pembersihan etnis terjadi, kali ini oleh Tentara Arakan, kelompok militan etnis Buddha.

Tentara Arakan menargetkan desa-desa Rohingya dengan pembunuhan, pembakaran, dan pengusiran paksa, menuduh mereka berpihak pada militer dan memperlakukan mereka sebagai orang luar di tanah air mereka sendiri.

Tidak ada bantuan untuk Rohingya

Pada tahun 2024, desa-desa seperti Hoyasuri menyaksikan pembantaian baru, di mana seluruh keluarga dikumpulkan dan dieksekusi, menurut para penyintas kepada TRT World.

“Kami semua dibawa ke sawah,” kata Hasina Begum, kini berusia 35 tahun, suaranya bergetar saat mengenang dirinya bersembunyi di bawah mayat. “Mereka membagi kami menjadi tiga kelompok. Ketika mereka menembak, saya terkena peluru.”

“Saya berdarah sangat banyak,” kata Begum dan menambahkan, “Tentara Arakan memukul kepala saya dengan senjata dan memeriksa apakah saya masih hidup atau sudah mati.”

Begum merangkak di antara mayat, berpura-pura mati, sebelum masuk ke lubang dangkal di mana dia bersembunyi selama enam hari enam malam tanpa makanan, berdoa agar tentara tidak menemukannya.

Saat menceritakan malam-malam itu, sebagai salah satu dari sedikit penyintas, Begum mengatakan Tentara Arakan menggeledah mayat untuk mencari barang berharga. “Mereka memeriksa orang mati, mengambil uang dan emas. Mereka memotong telinga wanita untuk mengambil anting-anting mereka.”

Yang paling menghantuinya adalah korban-korban yang masih anak-anak.

“Beberapa balita — berusia satu atau dua tahun — masih hidup setelah orang tua mereka dibunuh. Tentara Arakan menyeret mereka dan melemparkan mereka ke kolam.”

Bagaimana dengan akuntabilitas?