Delapan tahun setelah PBB menyebutnya sebagai “contoh nyata pembersihan etnis,” lebih dari satu juta pengungsi Rohingya masih terjebak di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh — tanpa kewarganegaraan, terbungkam, dan dengan sedikit harapan untuk kembali.
Pada Agustus 2017, militer Myanmar membakar habis desa-desa, membunuh ribuan orang, dan memaksa ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Cox’s Bazar. Saat ini, jauh dari perhatian dunia, mereka bertahan hidup di kamp pengungsi terbesar di dunia — tempat yang penuh perjuangan, duka, dan harapan yang semakin memudar.
Jamila Khatun, 50 tahun, masih merasakan luka dari malam ketika hidupnya hancur.
“Pada hari Jumat, militer menyerbu desa kami,” katanya kepada TRT World. “Mereka memukuli orang-orang dan membakar rumah kami. Suara tembakan terdengar di mana-mana.”
Jamila kehilangan suaminya malam itu.
“Suami saya dibawa oleh tentara... lalu mereka membunuhnya. Kami melarikan diri di tengah baku tembak, merangkak diantara kekacauan.” Entah bagaimana, Jamila berhasil mencapai Bangladesh, “dengan tubuh lelah dan hati yang hancur.”
Menjelang malam, aliran keluarga yang tak berujung — ibu-ibu yang memeluk bayi, anak-anak yang berpegangan pada orang tua mereka, orang tua yang hampir tidak bisa berjalan — berjalan terseok-seok melintasi sawah dan sungai ke Bangladesh, di mana tempat penampungan bambu dan kawat berduri menjadi kenyataan baru mereka.
Kewarganegaraan dicabut sejak 1982, Rohingya kini hidup dalam ketidakpastian, ditandai dengan kelaparan, kehilangan, dan ketangguhan, tanpa jalan untuk kembali ke rumah.
Bagi mereka yang tetap tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar, mimpi buruk semakin memburuk: pada tahun 2024, gelombang baru pembersihan etnis terjadi, kali ini oleh Tentara Arakan, kelompok militan etnis Buddha.
Tentara Arakan menargetkan desa-desa Rohingya dengan pembunuhan, pembakaran, dan pengusiran paksa, menuduh mereka berpihak pada militer dan memperlakukan mereka sebagai orang luar di tanah air mereka sendiri.
Tidak ada bantuan untuk Rohingya
Pada tahun 2024, desa-desa seperti Hoyasuri menyaksikan pembantaian baru, di mana seluruh keluarga dikumpulkan dan dieksekusi, menurut para penyintas kepada TRT World.
“Kami semua dibawa ke sawah,” kata Hasina Begum, kini berusia 35 tahun, suaranya bergetar saat mengenang dirinya bersembunyi di bawah mayat. “Mereka membagi kami menjadi tiga kelompok. Ketika mereka menembak, saya terkena peluru.”
“Saya berdarah sangat banyak,” kata Begum dan menambahkan, “Tentara Arakan memukul kepala saya dengan senjata dan memeriksa apakah saya masih hidup atau sudah mati.”
Begum merangkak di antara mayat, berpura-pura mati, sebelum masuk ke lubang dangkal di mana dia bersembunyi selama enam hari enam malam tanpa makanan, berdoa agar tentara tidak menemukannya.
Saat menceritakan malam-malam itu, sebagai salah satu dari sedikit penyintas, Begum mengatakan Tentara Arakan menggeledah mayat untuk mencari barang berharga. “Mereka memeriksa orang mati, mengambil uang dan emas. Mereka memotong telinga wanita untuk mengambil anting-anting mereka.”
Yang paling menghantuinya adalah korban-korban yang masih anak-anak.
“Beberapa balita — berusia satu atau dua tahun — masih hidup setelah orang tua mereka dibunuh. Tentara Arakan menyeret mereka dan melemparkan mereka ke kolam.”
Bagaimana dengan akuntabilitas?
Bagi rakyat Rohingya, keadilan tetap di luar jangkauan. Meskipun ada pengawasan internasional terhadap Myanmar, baik militer maupun Tentara Arakan belum menghadapi konsekuensi yang berarti.
“Tidak ada mekanisme keadilan,” kata Ro Khin Maung, seorang aktivis hak asasi manusia di Cox’s Bazar. “Jika seseorang di kamp menghadapi masalah sosial, tidak ada tempat untuk mengadu. Itu salah satu tantangan terbesar kami.”
Hidup di kamp-kamp menawarkan sedikit martabat. Para pengungsi mengatakan mereka tidak hanya kehilangan keadilan, tetapi juga pendidikan, kehidupan sosial, dan standar hidup yang paling dasar.
“Orang-orang tidak bisa belajar dengan baik. Sekolah-sekolah di kamp tidak memberikan pendidikan formal. Jika seorang siswa bermimpi menjadi insinyur, tidak ada cara untuk mewujudkan mimpi itu di sini,” kata Khin Maung.
Warga Rohingya di kamp pengungsian dilarang dari sistem pendidikan formal Bangladesh, dan sekolah-sekolah informal hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama.
Menurut laporan UNICEF pada tahun 2022, lebih dari 400.000 anak Rohingya tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak di atas kelas 8.
Keberadaan tanpa kewarganegaraan mendefinisikan kehidupan sehari-hari. Tanpa kewarganegaraan, bahkan komunikasi dasar menjadi perjuangan. “Karena status hukum kami, kami menghadapi banyak kesulitan,” jelasnya. “Bahkan kartu SIM yang kami gunakan tidak legal. Kami harus bergantung pada orang lain untuk mendapatkannya. Jika kami memiliki kewarganegaraan, kami bisa mendaftarkannya dengan benar.”
Kepadatan penduduk dan kedatangan baru yang melarikan diri dari kekejaman di Myanmar hanya memperdalam keputusasaan.
Keluarga-keluarga tinggal di tempat penampungan yang rata-rata hanya seluas 10 meter persegi, dengan kepadatan penduduk mencapai lebih dari 46.000 orang per kilometer persegi — lebih dari 34 kali rata-rata nasional Bangladesh.
“Saya merasa seperti binatang yang hidup di hutan,” kata seorang pria. “Tempat kami tinggal sekarang dulunya adalah hutan. Dan rasanya masih seperti itu.”
Apakah bantuan kemanusiaan vital dipotong?
Selama hampir delapan tahun, pengungsi Rohingya bertahan hidup hampir sepenuhnya dari bantuan kemanusiaan. Jatah makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan di kamp-kamp bergantung pada bantuan internasional. Namun, jalur kehidupan itu semakin menyusut.
Sejak awal 2025, pemotongan besar-besaran semakin memperburuk krisis setelah Presiden AS Donald Trump membekukan dan memangkas lebih dari $100 juta bantuan. Lembaga bantuan memperingatkan meningkatnya kelaparan, malnutrisi, dan ketidakamanan di kamp-kamp yang sudah penuh sesak.
Pemotongan ini menambah penurunan pendanaan donor selama bertahun-tahun, karena perhatian global beralih dari krisis Rohingya ke konflik dan bencana baru. Pernah digambarkan oleh PBB sebagai “contoh nyata pembersihan etnis,” penderitaan Rohingya kini berisiko menjadi darurat yang terlupakan.
Menuntut keadilan
Meskipun kesulitan, para pengungsi menolak kembali ke Myanmar tanpa jaminan keselamatan dan kewarganegaraan.
“Kami hanya akan kembali jika kewarganegaraan kami dikembalikan,” kata Jamila Khatun.
“Kalau tidak, kami tidak akan pernah kembali. Mengapa kami harus kembali ke tempat di mana kami terus-menerus ditindas? Dunia harus memberikan keadilan kepada kami. Hanya dengan begitu kami akan kembali.”