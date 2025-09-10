Serangan Israel ke Doha pada Selasa bukan sekadar episode lain dari perang genosida berkelanjutan terhadap warga Palestina di Gaza yang dibungkus sebagai perang melawan Hamas. Ini adalah aksi agresi terencana yang terang-terangan melanggar kedaulatan Qatar sekaligus melemahkan norma internasional.

Dengan menargetkan tuan rumah netral dari perundingan damai, Israel memperluas konflik ke kawasan Teluk, menegaskan bahwa tidak ada ruang diplomatik yang aman. Serangan tak beralasan ini telah mengguncang Timur Tengah, merusak kesakralan mediasi diplomatik, dan memadamkan peluang tipis untuk gencatan senjata yang dinegosiasikan.

Pada saat dunia mulai menyatukan dukungan bagi pengakuan negara Palestina, Israel memilih eskalasi ketimbang kompromi. Waktu serangan ini jelas bukan kebetulan. Itu adalah pesan: Israel akan memaksakan prioritas militernya tanpa peduli hukum, diplomasi, atau opini global. Hasilnya adalah preseden berbahaya yang bisa menghantui bukan hanya konflik ini, melainkan juga sistem internasional secara keseluruhan.

Serangan terarah Israel di Doha menewaskan enam orang, termasuk seorang perwira keamanan Qatar dan putra Khalil al-Hayya, kepala negosiator Hamas, yang terluka parah namun selamat.

Korban-korban ini bukanlah prajurit di medan perang. Mereka adalah wakil politik yang menghadiri perundingan penting, yang digelar Qatar atas dorongan Washington. Dengan menyerang mereka di kota yang menjadi tuan rumah mediasi, Israel bukan hanya membunuh individu, tetapi juga mencemarkan prinsip perlindungan diplomatik.

Selama bertahun-tahun Qatar berperan penting sebagai perantara antara Israel, Hamas, dan Amerika Serikat. Netralitas dan kesediaannya menjadi tuan rumah menjadikannya tak tergantikan. Namun, serangan Israel mengubah netralitas itu menjadi medan perang, meruntuhkan syarat-syarat dasar yang memungkinkan dialog. Sebuah negara yang tidak sedang berperang dengan Israel, dan justru aktif memfasilitasi perundingan, kini dibombardir secara terbuka melawan hukum internasional.

Ini adalah keputusan sadar. Amerika Serikat dikabarkan memberi tahu Qatar saat serangan berlangsung, meski Menlu Qatar menyebut pemberitahuan itu datang sepuluh menit setelah serangan. Baik pertahanan AS maupun Qatar tidak bertindak, memperlihatkan rapuhnya jaminan keamanan Teluk.

Israel memilih untuk melanggar kedaulatan, menyerang di tengah negosiasi, dan mempertaruhkan stabilitas kawasan. Sebuah pilihan yang jelas merupakan eskalasi yang disengaja.

Diplomasi dilemahkan, hukum hancur

Dampaknya langsung dan menghancurkan. Serangan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Di bawah Piagam PBB, penggunaan kekuatan di wilayah negara berdaulat tanpa persetujuan, khususnya pada negara yang tidak terlibat konflik, adalah tindakan agresi.

Dengan sengaja menargetkan tokoh politik di tengah perundingan, Israel membuka dirinya terhadap tuduhan kejahatan perang dan terorisme negara. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang sudah menghadapi tekanan untuk menyelidiki tindakan Israel di Gaza, kini berhadapan dengan kasus pelanggaran hukum lintas batas yang lebih nyata.

Reaksi kawasan menegaskan betapa serius pelanggaran ini. Iran, Arab Saudi, UEA, Yordania, Lebanon, dan Aljazair langsung mengeluarkan kecaman, memperingatkan bahwa Israel telah mengguncang stabilitas Teluk. Turkiye menegaskan, “Dengan menyerang ketika pembicaraan gencatan senjata berlangsung, Israel membuktikan tidak menginginkan perdamaian, melainkan perang, dan menjadikan terorisme sebagai kebijakan negara.”