Anggota Garda Nasional AS di Washington, DC kini membawa senjata, dengan pihak pasukan memperingatkan pada hari Minggu bahwa “penahanan dapat terjadi, yang dapat berujung pada penangkapan.”

Pengumuman ini, yang dilaporkan oleh The Washington Post, menandakan peran militer yang lebih mendalam dalam pengambilalihan tugas kepolisian federal oleh Presiden Donald Trump di ibu kota AS.

Seorang juru bicara Joint Task Force-DC menyatakan bahwa anggota Garda akan dilengkapi dengan senjata standar, yang dapat mencakup senapan M4 carbine dan pistol M17 sebagai bagian dari penugasan yang melibatkan personel dari Washington, DC dan enam negara bagian lainnya.

Pada hari Minggu, anggota Garda terlihat di Union Station dengan senjata samping mereka yang terlihat jelas. Menurut pernyataan tersebut, mereka beroperasi di bawah aturan yang “mengizinkan penggunaan kekuatan hanya sebagai upaya terakhir dan semata-mata sebagai respons terhadap ancaman langsung yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius.”