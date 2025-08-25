DUNIA
2 menit membaca
Pasukan Garda Nasional di Washington, DC mulai berdatangan membawa senjata
Juru bicara Joint Task Force-DC mengatakan anggota Garda akan membawa senjata standar seperti senapan serbu M4 dan pistol M17 selama penugasan dari DC dan enam negara bagian.
Pasukan Garda Nasional di Washington, DC mulai berdatangan membawa senjata
Pasukan Garda Nasional di Washington, DC mulai membawa senjata. / AP
25 Agustus 2025

Anggota Garda Nasional AS di Washington, DC kini membawa senjata, dengan pihak pasukan memperingatkan pada hari Minggu bahwa “penahanan dapat terjadi, yang dapat berujung pada penangkapan.”

Pengumuman ini, yang dilaporkan oleh The Washington Post, menandakan peran militer yang lebih mendalam dalam pengambilalihan tugas kepolisian federal oleh Presiden Donald Trump di ibu kota AS.

Seorang juru bicara Joint Task Force-DC menyatakan bahwa anggota Garda akan dilengkapi dengan senjata standar, yang dapat mencakup senapan M4 carbine dan pistol M17 sebagai bagian dari penugasan yang melibatkan personel dari Washington, DC dan enam negara bagian lainnya.

Pada hari Minggu, anggota Garda terlihat di Union Station dengan senjata samping mereka yang terlihat jelas. Menurut pernyataan tersebut, mereka beroperasi di bawah aturan yang “mengizinkan penggunaan kekuatan hanya sebagai upaya terakhir dan semata-mata sebagai respons terhadap ancaman langsung yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius.”

Direkomendasikan

Misi Garda Nasional “tetap bertujuan untuk memperkuat misi membantu penegakan hukum lokal dan federal di komunitas Washington, DC,” kata pasukan tugas tersebut dalam pernyataannya. “Garda Nasional berkomitmen terhadap keselamatan publik.”

Perkembangan ini terjadi setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengizinkan pasukan Garda Nasional yang dikerahkan di bawah inisiatif anti-kejahatan Trump di Washington untuk membawa senjata.

Untuk mendukung Garda DC, lebih dari 1.900 pasukan Garda Nasional dari West Virginia, South Carolina, Mississippi, Ohio, Louisiana, dan Tennessee dimobilisasi, dengan pasukan dari negara bagian yang dipimpin oleh Partai Republik mulai tiba di ibu kota minggu lalu.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us