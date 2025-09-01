Setidaknya tiga orang tewas setelah pengunjuk rasa yang marah membakar sebuah gedung pemerintah di Indonesia bagian timur sebagai protes atas kematian seorang pengemudi ojek online yang ditabrak oleh kendaraan polisi, menurut laporan media lokal.

"Sebanyak delapan orang dievakuasi oleh tim penyelamat setelah pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar, tiga di antaranya dinyatakan meninggal dunia, diduga terjebak di dalam ruangan saat kebakaran terjadi," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Fadli Tahar, seperti dikutip oleh Kompas TV.

Para pengunjuk rasa juga membakar beberapa kendaraan sambil melempar batu dan bom molotov, yang menyebabkan empat orang lainnya terluka.

Protes

Kerusuhan ini dipicu setelah seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, tewas setelah ditabrak oleh kendaraan lapis baja polisi pada hari Kamis.