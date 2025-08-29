Gubernur Federal Reserve, Lisa Cook, menggugat pemerintahan Trump untuk menghentikan upaya presiden memecatnya, memicu pertarungan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi menguji independensi politik bank sentral AS.

Dalam sejarah 112 tahun The Fed, belum ada presiden yang mencoba memberhentikan seorang gubernur hingga Donald Trump mengunggah surat di akun Truth Social-nya pada Senin malam, menyatakan bahwa Cook telah dipecat.

Trump menyebut alasannya adalah dugaan bahwa Cook melakukan penipuan hipotek pada 2021, sebelum ia bergabung dengan Dewan The Fed.

Cook tidak pernah didakwa dengan tindak pidana apa pun. Para ahli hukum mengatakan pemecatan seperti itu biasanya memerlukan prosedur hukum yang memberi kesempatan bagi Cook untuk menanggapi tuduhan tersebut.

Mahkamah Agung sebelumnya memberi sinyal bahwa presiden tidak dapat mencopot pejabat The Fed hanya karena perbedaan kebijakan, meski mereka dapat melakukannya "dengan alasan tertentu," seperti pelanggaran atau kelalaian tugas.

Apakah langkah Trump memenuhi ambang batas tersebut kini kemungkinan besar akan diputuskan di pengadilan.

Trump vs The Fed

Trump berulang kali menyerang Ketua The Fed, Jerome Powell, dan para pembuat kebijakan lainnya karena dianggap lambat menurunkan suku bunga.