29 Agustus 2025

Gubernur Federal Reserve, Lisa Cook, menggugat pemerintahan Trump untuk menghentikan upaya presiden memecatnya, memicu pertarungan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi menguji independensi politik bank sentral AS.

Dalam sejarah 112 tahun The Fed, belum ada presiden yang mencoba memberhentikan seorang gubernur hingga Donald Trump mengunggah surat di akun Truth Social-nya pada Senin malam, menyatakan bahwa Cook telah dipecat.

Trump menyebut alasannya adalah dugaan bahwa Cook melakukan penipuan hipotek pada 2021, sebelum ia bergabung dengan Dewan The Fed.

Cook tidak pernah didakwa dengan tindak pidana apa pun. Para ahli hukum mengatakan pemecatan seperti itu biasanya memerlukan prosedur hukum yang memberi kesempatan bagi Cook untuk menanggapi tuduhan tersebut.

Mahkamah Agung sebelumnya memberi sinyal bahwa presiden tidak dapat mencopot pejabat The Fed hanya karena perbedaan kebijakan, meski mereka dapat melakukannya "dengan alasan tertentu," seperti pelanggaran atau kelalaian tugas.

Apakah langkah Trump memenuhi ambang batas tersebut kini kemungkinan besar akan diputuskan di pengadilan.

Trump vs The Fed

Trump berulang kali menyerang Ketua The Fed, Jerome Powell, dan para pembuat kebijakan lainnya karena dianggap lambat menurunkan suku bunga.

Suku bunga acuan jangka pendek The Fed saat ini berada di level 4,3 persen setelah dipangkas satu poin penuh pada akhir tahun lalu.

Pekan lalu, Powell memberi sinyal bahwa pemangkasan lebih lanjut mungkin diputuskan dalam pertemuan The Fed berikutnya pada 16–17 September.

Para pengkritik menilai Gedung Putih menggunakan tuduhan terhadap Cook sebagai alasan untuk membuka kursi dewan bagi loyalis Trump yang mendukung desakan penurunan suku bunga lebih cepat. Trump juga menegaskan hanya akan menunjuk orang-orang di The Fed yang sejalan dengan kebijakannya menurunkan biaya pinjaman.

Kasus ini bisa berdampak sangat luas.

Para pakar hukum mencatat bahwa pencopotan seorang gubernur yang sedang menjabat tanpa prosedur hukum bisa merusak otonomi The Fed, yang selama ini dianggap sebagai pilar stabilitas ekonomi AS.

Dalam gugatannya, Cook berargumen bahwa tindakan Trump melanggar hukum federal serta perlindungan konstitusional bagi lembaga independen.

Putusan pengadilan diperkirakan akan menjadi preseden penting bagi seberapa besar kendali yang bisa dimiliki presiden atas Federal Reserve.

SUMBER:TRT World & Agencies
