Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, pada Selasa meresmikan Bendungan Renaissance Ethiopia Raya (GERD) senilai 4,5 miliar dolar, proyek tenaga hidro terbesar di Afrika, dalam sebuah upacara yang dihadiri para pemimpin regional dan pejabat asing.

Diluncurkan pada 2011 di era Perdana Menteri Meles Zenawi, proyek di Sungai Biru ini dirancang untuk menghasilkan 5.150 megawatt listrik, guna mengatasi krisis pasokan kronis sekaligus memperluas ekspor energi.

Meski dipuji sebagai proyek yang sepenuhnya didanai lokal, Mesir dan Sudan sejak lama menyuarakan kekhawatiran atas dampaknya terhadap keamanan air mereka.

Ethiopia menegaskan bendungan ini merupakan simbol persatuan nasional sekaligus langkah menuju kerja sama regional, yang juga akan memberi manfaat besar bagi negara-negara hilir.

Bagi Ethiopia, GERD adalah proyek berskala historis dan simbol pemersatu yang langka di tengah konflik internal yang masih berlangsung.

Menjulang setinggi 145 meter dan membentang hampir dua kilometer di atas Sungai Biru dekat perbatasan Sudan, megaproyek senilai 4 miliar dolar ini dirancang untuk menampung 74 miliar meter kubik air dan menghasilkan 5.000 megawatt listrik — lebih dari dua kali lipat kapasitas listrik Ethiopia saat ini.

‘Kebangkitan geopolitik’

Perayaan dimulai pada Senin malam dengan pertunjukan spektakuler lampion, laser, dan drone yang menuliskan slogan seperti “kebangkitan geopolitik” dan “lompatan menuju masa depan”. Abiy Ahmed menyaksikan langsung acara itu, menegaskan proyek ini sebagai pilar utama pemerintahannya.

Sekitar 45 persen dari 130 juta penduduk Ethiopia masih belum memiliki akses listrik, menurut data World Bank. Sementara itu, pemadaman listrik yang kerap terjadi di Addis Ababa memaksa rumah tangga dan bisnis mengandalkan generator.