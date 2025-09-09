Lebih dari 100 perempuan Korea Selatan yang dipaksa bekerja sebagai pekerja seks untuk tentara AS yang ditempatkan di negara itu telah mengajukan gugatan bersejarah dengan menuduh Washington melakukan pelanggaran, kata pengacara mereka pada Selasa.

Sejarawan dan aktivis menyebut puluhan ribu perempuan Korea Selatan bekerja di rumah bordil yang dilegalkan negara dari tahun 1950-an hingga 1980-an, melayani tentara AS yang ditempatkan untuk melindungi Korea Selatan dari Korea Utara.

Pada 2022, pengadilan tertinggi Korea Selatan memutuskan bahwa pemerintah secara ilegal “mendirikan, mengelola, dan mengoperasikan” rumah bordil tersebut bagi militer AS, serta memerintahkan pembayaran kompensasi kepada sekitar 120 penggugat.

Pekan lalu, sebanyak 117 korban mengajukan gugatan baru, kali ini secara resmi menuduh — sekaligus menuntut permintaan maaf dari militer AS, untuk pertama kalinya.

Gugatan itu menuntut kompensasi sebesar 10 juta won (sekitar Rp119 juta) bagi tiap korban.

Berbeda dengan “jugun ianfu” atau perempuan penghibur yang dipaksa melayani tentara Jepang hingga akhir Perang Dunia II, korban yang dipaksa bekerja untuk tentara AS relatif kurang mendapat perhatian publik, terutama karena Washington merupakan sekutu utama dan lama Korea Selatan.

Ekonomi yang berputar di sekitar rumah bordil militer di kota-kota pangkalan AS — termasuk restoran, barbershop, hingga bar untuk tentara — menyumbang sekitar 25 persen dari PDB Korea Selatan pada 1960-an dan 1970-an, menurut sejarawan.

“Saya masih tidak bisa melupakan dipukul tentara AS — ditampar hanya karena menundukkan kepala saat menuangkan minuman, karena tidak tersenyum, atau tanpa alasan sama sekali,” kata salah satu penggugat berusia 60-an tahun, yang tidak ingin disebutkan namanya, dalam pernyataan kepada AFP.

Ia mengatakan saat itu baru berusia 17 tahun ketika ditipu masuk ke pekerjaan tersebut — awalnya ia mengira akan bekerja sebagai bartender, tetapi justru dipaksa menjadi pekerja seks dan tidak diperbolehkan keluar dengan alasan memiliki “utang”.