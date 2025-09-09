Kepala babi ditemukan di luar beberapa masjid di wilayah Paris, ungkap pihak berwenang, mengecam penghinaan terhadap umat Muslim.

Polisi Prancis meluncurkan penyelidikan pada Selasa setelah kepala babi ditemukan di luar sejumlah masjid di kawasan Paris, kata Kepala Kepolisian Paris, Laurent Nunez.

“Segala upaya sedang dilakukan untuk menemukan pelaku tindakan tercela ini,” tulis Nunez di platform X.

Kepala-kepala babi itu ditemukan di jalan umum di Paris dan tiga kota pinggiran, menurut otoritas lokal.

Menteri Dalam Negeri, Bruno Retailleau, mengutuk insiden tersebut dan menyebutnya “keterlaluan” serta “sama sekali tidak bisa diterima”.

“Saya ingin warga Muslim kita dapat menjalankan agamanya dengan damai,” ujarnya.