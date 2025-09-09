China, Rusia, dan Mongolia mengadakan latihan gabungan pertahanan perbatasan pertama mereka minggu ini, menurut pernyataan militer China, menyoroti koordinasi keamanan yang semakin erat di antara ketiga negara tetangga tersebut.

Latihan yang diberi nama "Kerja Sama Pertahanan Perbatasan - 2025" ini berlangsung pada hari Senin dan Selasa di wilayah perbatasan yang tidak disebutkan, yang berbatasan dengan ketiga negara tersebut, menurut pernyataan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di akun resmi Weibo mereka.

Latihan langsung ini bertujuan untuk "meningkatkan kerja sama strategis di antara ketiga pihak, memperkuat kemampuan menghadapi ancaman keamanan perbatasan, dan lebih lanjut memperkokoh kepercayaan strategis bersama," menurut pernyataan militer tersebut.

Selama latihan, sebuah pos komando gabungan didirikan di wilayah China dengan prinsip "siapa pun yang wilayahnya, pihak tersebut memimpin, dengan konsultasi multilateral dan komando paralel," demikian disebutkan dalam unggahan Weibo tersebut.