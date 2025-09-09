BUDAYA
2 menit membaca
Pameran foto “Tierra Viva” perkuat diplomasi budaya Indonesia–Amerika Latin
Indonesia dan delapan negara Amerika Latin menggelar pameran foto Tierra Viva di Galeri Nasional Jakarta hingga 28 September 2025. Acara ini diharapkan memperkuat diplomasi budaya melalui dialog visual lintas bangsa.
Pameran foto “Tierra Viva” perkuat diplomasi budaya Indonesia–Amerika Latin
Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bersama delapan perwakilan kedutaan besar negara-negara Latin Amerika, Jakarta, 8 September 2025. (Foto: X/fadlizon)
9 September 2025

Kementerian Kebudayaan RI bersama delapan kedutaan besar negara Amerika Latin—Argentina, Kolombia, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Panama, Peru, dan Uruguay—menggelar pameran foto bertajuk “Tierra Viva; Cultures and Colors of Latin America” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran berlangsung hingga 28 September 2025.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyebut penyelenggaraan Tierra Viva menjadi bukti peran budaya sebagai jembatan diplomasi lintas bangsa. “Pameran ini mendorong apresiasi yang lebih dalam terhadap warisan budaya, sekaligus membuka ruang baru bagi kolaborasi,” ujarnya dikutip dari detik.com.

Tema Tierra Viva, yang berarti “tanah yang hidup”, menggambarkan warisan harapan dan semangat hidup antar generasi. Lewat karya delapan fotografer dari berbagai negara, pengunjung diajak melihat dialog antara alam, sejarah, dan kebudayaan yang berkembang harmonis di Amerika Latin.

Menbud Fadli zon juga menggaris bawahi bahwa Pameran Tierra Viva ini diyakini akan memperkuat diplomasi budaya antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin.

Melalui seni fotografi, pameran ini bukan hanya menampilkan keindahan dan keragaman budaya, tetapi juga membuka ruang dialog lintas bangsa yang dapat mempererat hubungan antar masyarakat serta memperluas kerjasama kebudayaan di masa depan. 

Direkomendasikan

Kurator Ayos Purwoaji menekankan adanya kesamaan antara Amerika Latin dan Indonesia, mulai dari kekayaan tekstil hingga tradisi masyarakat adat. 

Selain pameran foto, Tierra Viva juga menghadirkan diskusi publik, sesi bersama fotografer, serta pemutaran film-film Amerika Latin setiap akhir pekan. Di antara karya menonjol, ada seri foto Gauchos karya Luis Fabini (Uruguay) dan dokumentasi Kota Cuenca (Ekuador) yang tercatat sebagai Warisan Dunia UNESCO.

Pembukaan pameran turut dihadiri para duta besar negara peserta serta jajaran Kementerian Kebudayaan. 

Fadli juga menyinggung capaian forum CHANDI 2025 di Bali yang menghasilkan Bali Cultural Initiative Declaration, dengan partisipasi Venezuela. Ia berharap ke depan semakin banyak negara Amerika Latin bergabung dalam kerja sama kebudayaan serupa.

TerkaitTRT Global - Indonesia dan Peru tandatangani IP-CEPA, membuka peluang kerja sama ekonomi
SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us