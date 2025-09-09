Kementerian Kebudayaan RI bersama delapan kedutaan besar negara Amerika Latin—Argentina, Kolombia, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Panama, Peru, dan Uruguay—menggelar pameran foto bertajuk “Tierra Viva; Cultures and Colors of Latin America” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran berlangsung hingga 28 September 2025.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyebut penyelenggaraan Tierra Viva menjadi bukti peran budaya sebagai jembatan diplomasi lintas bangsa. “Pameran ini mendorong apresiasi yang lebih dalam terhadap warisan budaya, sekaligus membuka ruang baru bagi kolaborasi,” ujarnya dikutip dari detik.com.

Tema Tierra Viva, yang berarti “tanah yang hidup”, menggambarkan warisan harapan dan semangat hidup antar generasi. Lewat karya delapan fotografer dari berbagai negara, pengunjung diajak melihat dialog antara alam, sejarah, dan kebudayaan yang berkembang harmonis di Amerika Latin.

Menbud Fadli zon juga menggaris bawahi bahwa Pameran Tierra Viva ini diyakini akan memperkuat diplomasi budaya antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin.

Melalui seni fotografi, pameran ini bukan hanya menampilkan keindahan dan keragaman budaya, tetapi juga membuka ruang dialog lintas bangsa yang dapat mempererat hubungan antar masyarakat serta memperluas kerjasama kebudayaan di masa depan.