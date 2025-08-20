Raya, seorang balita asal Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, meninggal pada 22 Juli 2025 setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Kondisi ini terungkap saat tim relawan Rumah Teduh menemukan Raya tidak sadar pada 13 Juli 2025. Setelah dibawa ke RSUD R Syamsudin SH, tim medis mendapati cacing keluar dari hidung Raya, yang kemudian mengarah pada diagnosis infeksi cacing gelang (askariasis) parah.

Menurut dr. Irfanugraha Triputra, Ketua Tim Penanganan Keluhan RSUD, infeksi terjadi ketika telur cacing tertelan melalui makanan, minuman, atau tangan yang terkontaminasi. Telur menetas di usus, berkembang menjadi larva, dan menyebar ke organ tubuh melalui aliran darah, termasuk paru-paru dan otak. Pada kasus Raya, cacing ditemukan di hidung, anus, dan bahkan otak.

Raya tinggal di rumah panggung sederhana dengan tanah terbuka di bawahnya, yang digunakan untuk kandang ayam. Kebiasaan bermain tanpa alas kaki di area tersebut meningkatkan risiko terpapar telur cacing. Kedua orang tua Raya juga memiliki kondisi kesehatan yang mempengaruhi pengasuhan; sang ibu mengalami gangguan jiwa (ODGJ), sementara ayahnya menderita tuberkulosis (TBC).