Dalam gambar: Perkemahan gelandangan di Washington dibersihkan saat 800 pasukan Garda Nasional dimobilisasi
Dalam gambar: Perkemahan gelandangan di Washington dibersihkan saat 800 pasukan Garda Nasional dimobilisasi800 pasukan Garda Nasional yang diperintahkan ke ibu kota AS untuk membantu personel penegak hukum oleh Presiden Trump kini telah dimobilisasi, kata Pentagon.
Trump telah berjanji untuk menindak kejahatan dan memindahkan populasi tunawisma dari ibu kota AS. / AP
26 Agustus 2025

Ratusan anggota Garda Nasional dan kendaraan Humvee mulai menjaga beberapa landmark di Washington, sementara organisasi advokasi membantu membersihkan kamp-kamp tunawisma menjelang tindakan tegas yang diantisipasi, seiring dengan peningkatan kendali Presiden Donald Trump atas kepolisian kota.

Gelombang besar penegak hukum federal yang diperintahkan oleh presiden dari Partai Republik ini untuk menangani kejahatan di ibu kota negara semakin terlihat, dengan petugas mendirikan pos pemeriksaan pada Rabu malam di salah satu area hiburan malam populer di DC, yang memicu protes.

Gedung Putih melaporkan bahwa 45 orang ditangkap pada Rabu malam, termasuk 29 orang yang tinggal di negara itu secara ilegal. Penangkapan tersebut mencakup pelanggaran seperti distribusi atau kepemilikan narkoba, membawa senjata tersembunyi, dan menyerang petugas federal.

Pasukan ditempatkan di luar pusat transportasi Union Station, sementara 800 anggota Garda yang telah diaktifkan oleh Trump mulai menjalankan misi yang mencakup pengamanan monumen, patroli keamanan komunitas, dan upaya mempercantik lingkungan, menurut Pentagon.

Pentagon menyatakan bahwa pasukan tersebut tidak akan dipersenjatai dan menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan patroli keamanan atau upaya mempercantik lingkungan, serta berapa banyak anggota Garda yang sudah dikerahkan ke jalanan.

Mayor Garda Nasional Micah Maxwell mengatakan bahwa pasukan akan membantu penegak hukum dalam berbagai peran, termasuk pos pengendalian lalu lintas dan pengendalian kerumunan. Anggota Garda telah dilatih dalam taktik deeskalasi dan penggunaan peralatan pengendalian kerumunan, tambah Maxwell.

Gedung Putih pada Kamis menyatakan bahwa anggota Garda tidak melakukan penangkapan, tetapi mereka "melindungi aset federal, menyediakan lingkungan yang aman bagi petugas penegak hukum untuk melakukan penangkapan, dan mencegah kejahatan kekerasan dengan kehadiran penegakan hukum yang terlihat."

Sementara itu, sekitar puluhan warga tunawisma di Washington mengemasi barang-barang mereka dengan bantuan sukarelawan dari beberapa lembaga kota. Barang-barang sebagian besar tidak dibuang secara paksa oleh penegak hukum, meskipun sebuah truk sampah terlihat siaga di dekat lokasi.

Beberapa pengunjuk rasa memegang papan tanda di dekat lokasi, beberapa di antaranya mengkritik pemerintahan Trump. Setelah para penghuni meninggalkan lokasi, sebuah kendaraan konstruksi dari lembaga kota membersihkan sisa-sisa tenda.

Para advokat memperkirakan bahwa petugas penegak hukum akan menyebar ke seluruh DC pada Kamis malam untuk membongkar kamp-kamp tunawisma yang tersisa.

Pengerahan pasukan di Washington DC ini terjadi setelah Trump mengirimkan Garda Nasional dan Marinir untuk meredam kerusuhan di Los Angeles, California, yang dipicu oleh razia penegakan hukum imigrasi.

Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1965 seorang presiden AS mengerahkan Garda Nasional tanpa persetujuan gubernur negara bagian. Sebagian besar pasukan Garda Nasional berada di bawah kendali gubernur negara bagian dan harus "difederalisasi" untuk berada di bawah kendali presiden, tetapi di Washington, pasukan ini sudah melapor langsung kepada presiden AS.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
