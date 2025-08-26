Ratusan anggota Garda Nasional dan kendaraan Humvee mulai menjaga beberapa landmark di Washington, sementara organisasi advokasi membantu membersihkan kamp-kamp tunawisma menjelang tindakan tegas yang diantisipasi, seiring dengan peningkatan kendali Presiden Donald Trump atas kepolisian kota.

Gelombang besar penegak hukum federal yang diperintahkan oleh presiden dari Partai Republik ini untuk menangani kejahatan di ibu kota negara semakin terlihat, dengan petugas mendirikan pos pemeriksaan pada Rabu malam di salah satu area hiburan malam populer di DC, yang memicu protes.

Gedung Putih melaporkan bahwa 45 orang ditangkap pada Rabu malam, termasuk 29 orang yang tinggal di negara itu secara ilegal. Penangkapan tersebut mencakup pelanggaran seperti distribusi atau kepemilikan narkoba, membawa senjata tersembunyi, dan menyerang petugas federal.

Pasukan ditempatkan di luar pusat transportasi Union Station, sementara 800 anggota Garda yang telah diaktifkan oleh Trump mulai menjalankan misi yang mencakup pengamanan monumen, patroli keamanan komunitas, dan upaya mempercantik lingkungan, menurut Pentagon.

Pentagon menyatakan bahwa pasukan tersebut tidak akan dipersenjatai dan menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan patroli keamanan atau upaya mempercantik lingkungan, serta berapa banyak anggota Garda yang sudah dikerahkan ke jalanan.

Mayor Garda Nasional Micah Maxwell mengatakan bahwa pasukan akan membantu penegak hukum dalam berbagai peran, termasuk pos pengendalian lalu lintas dan pengendalian kerumunan. Anggota Garda telah dilatih dalam taktik deeskalasi dan penggunaan peralatan pengendalian kerumunan, tambah Maxwell.