Pengguna media sosial mengecam Valentina Gomez, kandidat Partai Republik untuk distrik kongres ke-31 Texas asal Kolombia, karena menistakan Al-Qur’an dengan penyembur api dalam sebuah video viral. Aksi itu membuatnya diblokir dari semua platform besar kecuali X.

Kandidat sayap kanan MAGA (Make America Great Again) itu memicu kemarahan lewat iklan kampanye di mana ia terlihat membakar Al-Qur’an dan menyerukan agar Islam dihentikan “sekali untuk selamanya.”

Dalam rekaman provokatif itu, ia salah mengklaim bahwa “Amerika adalah negara Kristen” dan menyebut Muslim sebagai “teroris,” sambil menyuruh mereka “pergi ke salah satu dari 57 negara Muslim. Hanya ada satu Tuhan sejati, yaitu Tuhan Israel.”

Namun, aksinya memicu kecaman. Banyak warganet menilai Gomez—yang mengaku mencintai Yesus dan Bunda Maria—telah merendahkan dua sosok yang justru disebut berkali-kali dalam kitab suci umat Islam.

“Yesus disebut positif 25 kali dan Maria 36 kali dalam Al-Qur’an. Bandingkan dengan Talmud. @ValentinaForUSA kenapa kamu menghina Yesus dan Maria demi Zionis dengan membakar Al-Qur’an?” tulis seorang pengguna X.

“Dalam Al-Qur’an, Yesus disebut 25 kali; ibunya, Maria, bahkan lebih sering daripada di Perjanjian Baru, sebanyak 34 kali. Ada satu surah khusus bernama Maryam (surah 19) yang menceritakan kelahiran ajaib Yesus. Dia membakar kitab itu, betapa bodohnya,” ujar pengguna lain.

Agama dijadikan alat politik

Muslim memang hanya sebagian kecil dari populasi AS, tapi jumlahnya terus bertambah. Menurut kelompok advokasi, diskriminasi dan serangan terhadap Muslim serta Arab di AS mencapai puncak baru pada 2024 di tengah genosida Israel di Gaza.

Gomez, yang lahir di Kolombia, adalah politikus yang belum pernah berhasil meraih jabatan. Ia dikenal kerap memakai taktik provokatif dan retorika penuh kebencian terhadap Muslim, orang kulit hitam, dan imigran demi mencari popularitas politik.

Dalam video terbarunya, ia menutup dengan pernyataan bahwa dirinya “digerakkan oleh Yesus Kristus.”

Warganet menilai Gomez hanya memanfaatkan agama untuk mendongkrak ambisi politik.

“Keluar dari negara bagian saya! Tak ada tempat untuk intoleransi dan orang-orang penuh kebencian yang bahkan tidak percaya pada hak dasar seperti AMANDEMEN PERTAMA yang menjamin kebebasan beragama. Belajarlah dasar-dasarnya sebelum maju sebagai kandidat,” tulis seorang pengguna.

Pembakaran Al-Qur’an itu menunjukkan “kebodohannya,” komentar pengguna lain.