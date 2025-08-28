TÜRKİYE
1 menit membaca
Netanyahu 'memanfaatkan peristiwa menyakitkan tahun 1915' untuk keuntungan politik: Turkiye
Pernyataan Perdana Menteri Israel tidak sesuai dengan fakta sejarah dan hukum, tegas Ankara melalui Kementerian Luar Negerinya.
Netanyahu 'memanfaatkan peristiwa menyakitkan tahun 1915' untuk keuntungan politik: Turkiye
Kementerian Luar Negeri Turkiye mengatakan Netanyahu mencoba menutupi kejahatan yang telah dilakukannya dan pemerintahannya. / AA
28 Agustus 2025

Turkiye pada hari Rabu mengecam dan menolak pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel terkait peristiwa tahun 1915.

“Pernyataan (Benjamin) Netanyahu tentang peristiwa tahun 1915 adalah upaya untuk memanfaatkan tragedi masa lalu demi alasan politik,” kata Kementerian Luar Negeri Turkiye dalam sebuah pernyataan.

“Netanyahu, yang sedang diadili atas perannya dalam genosida terhadap rakyat Palestina, berusaha menutupi kejahatan yang dia dan pemerintahnya lakukan,” tambah kementerian tersebut.

“Kami mengecam dan menolak pernyataan ini, yang tidak sesuai dengan fakta sejarah dan hukum,” lanjutnya.

Turkiye menolak penyajian insiden tersebut sebagai "genosida," dengan menggambarkannya sebagai tragedi di mana kedua belah pihak mengalami korban jiwa.

Direkomendasikan

Ankara telah berulang kali mengusulkan pembentukan komisi bersama yang terdiri dari sejarawan Turkiye dan Armenia, serta pakar internasional, untuk membahas isu tersebut.

Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan militer tersebut telah menghancurkan wilayah tersebut, yang kini menghadapi kelaparan dan menjadi tidak layak huni.

Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang di wilayah tersebut.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us