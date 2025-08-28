Turkiye pada hari Rabu mengecam dan menolak pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel terkait peristiwa tahun 1915.

“Pernyataan (Benjamin) Netanyahu tentang peristiwa tahun 1915 adalah upaya untuk memanfaatkan tragedi masa lalu demi alasan politik,” kata Kementerian Luar Negeri Turkiye dalam sebuah pernyataan.

“Netanyahu, yang sedang diadili atas perannya dalam genosida terhadap rakyat Palestina, berusaha menutupi kejahatan yang dia dan pemerintahnya lakukan,” tambah kementerian tersebut.

“Kami mengecam dan menolak pernyataan ini, yang tidak sesuai dengan fakta sejarah dan hukum,” lanjutnya.

Turkiye menolak penyajian insiden tersebut sebagai "genosida," dengan menggambarkannya sebagai tragedi di mana kedua belah pihak mengalami korban jiwa.