Jet tempur Israel menyerang sejumlah lokasi di dekat kota Al-Kiswah di pinggiran Damaskus, lapor media pemerintah Suriah.

Stasiun televisi milik negara, Al-Ikhbariya, mengonfirmasi serangan tersebut tetapi tidak memberikan rincian mengenai korban maupun kerusakan.

Stasiun itu kemudian menyebut pesawat Israel melancarkan serangan lain di area yang sama, serta mencatat adanya penerbangan “intensif” di langit Damaskus.

Serangan ini terjadi sehari setelah serangan udara Israel di Al-Kiswah menewaskan enam tentara Suriah.