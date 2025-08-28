Jet tempur Israel menyerang sejumlah lokasi di dekat kota Al-Kiswah di pinggiran Damaskus, lapor media pemerintah Suriah.
Stasiun televisi milik negara, Al-Ikhbariya, mengonfirmasi serangan tersebut tetapi tidak memberikan rincian mengenai korban maupun kerusakan.
Stasiun itu kemudian menyebut pesawat Israel melancarkan serangan lain di area yang sama, serta mencatat adanya penerbangan “intensif” di langit Damaskus.
Serangan ini terjadi sehari setelah serangan udara Israel di Al-Kiswah menewaskan enam tentara Suriah.
Media Suriah juga melaporkan pasukan Israel melakukan infiltrasi ke pedesaan Quneitra di selatan negara itu, meskipun ada seruan internasional agar menghormati kedaulatan Suriah.
Sejak jatuhnya rezim Bashar al Assad pada Desember 2024, Israel meningkatkan serangannya di wilayah Suriah.
Laporan menyebut ratusan serangan telah menargetkan infrastruktur militer, termasuk jet tempur, sistem rudal, dan unit pertahanan udara.
Israel juga memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan Suriah dengan merebut zona penyangga demiliterisasi, yang melanggar perjanjian pemisahan tahun 1974 antara kedua negara.