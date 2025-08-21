Paus Leo berencana mengunjungi Lebanon, demikian diumumkan pejabat Katolik senior negara itu pada Rabu (21/8). Jika terlaksana, kunjungan tersebut akan menjadi perjalanan pertama di luar Italia bagi pemimpin baru Gereja Katolik dunia.

Paus akan melakukan perjalanan ke Lebanon “pada Desember,” ujar Kardinal Bechara Boutros al-Rahi kepada saluran televisi al-Arabiya.

Rahi, pemimpin Gereja Katolik Maronit yang memiliki 3,5 juta anggota, tidak menyebutkan tanggal pasti kunjungan, namun menegaskan bahwa “persiapan sudah berjalan”.

Seorang pejabat Lebanon yang mengetahui rencana tersebut membenarkan bahwa diskusi tengah berlangsung mengenai kemungkinan kunjungan di akhir tahun, meski tanggalnya belum ditentukan.

Juru bicara Vatikan belum memberikan komentar atas pernyataan Rahi.

Namun, seorang pejabat Vatikan yang enggan disebut namanya membenarkan bahwa perjalanan itu sedang direncanakan, dan menyebut kunjungan tersebut bisa menjadi bagian dari tur yang juga mencakup perhentian di Turkiye.

Perjalanan ke luar negeri telah menjadi tradisi penting dalam kepausan modern. Para paus memanfaatkan kunjungan tersebut untuk bertemu umat Katolik setempat, menyebarkan iman, sekaligus menjalankan diplomasi internasional. Tak jarang, kunjungan mereka menarik jutaan orang.

Leo, paus Amerika pertama, terpilih pada 8 Mei lalu oleh para kardinal dunia untuk menggantikan mendiang Paus Fransiskus. Fransiskus sebelumnya merencanakan kunjungan ke Lebanon, tetapi batal karena alasan kesehatan.

Dalam 12 tahun masa kepemimpinannya, Fransiskus telah melakukan 47 kunjungan luar negeri ke 68 negara. Ia menjadikan kebijakan mengunjungi negara-negara yang jarang menjadi sorotan internasional sebagai cara untuk menampilkan persoalan di apa yang disebutnya sebagai “pinggiran” dunia.