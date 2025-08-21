DUNIA
3 menit membaca
Mengapa Paus memilih Lebanon sebagai kunjungan luar negeri pertamanya?
Analis menilai rencana kunjungan Paus Leo ke Lebanon bisa menjadi cara tidak langsung untuk menyinggung perang Israel, seiring seruannya yang terus-menerus agar kekejaman di Gaza segera dihentikan.
Mengapa Paus memilih Lebanon sebagai kunjungan luar negeri pertamanya?
Paus Leo XIV memimpin audiensi umum di Aula Paulus VI, Vatikan pada 20 Agustus 2025. / Reuters
21 Agustus 2025

Paus Leo berencana mengunjungi Lebanon, demikian diumumkan pejabat Katolik senior negara itu pada Rabu (21/8). Jika terlaksana, kunjungan tersebut akan menjadi perjalanan pertama di luar Italia bagi pemimpin baru Gereja Katolik dunia.

Paus akan melakukan perjalanan ke Lebanon “pada Desember,” ujar Kardinal Bechara Boutros al-Rahi kepada saluran televisi al-Arabiya.

Rahi, pemimpin Gereja Katolik Maronit yang memiliki 3,5 juta anggota, tidak menyebutkan tanggal pasti kunjungan, namun menegaskan bahwa “persiapan sudah berjalan”.

Seorang pejabat Lebanon yang mengetahui rencana tersebut membenarkan bahwa diskusi tengah berlangsung mengenai kemungkinan kunjungan di akhir tahun, meski tanggalnya belum ditentukan.

Juru bicara Vatikan belum memberikan komentar atas pernyataan Rahi.

Namun, seorang pejabat Vatikan yang enggan disebut namanya membenarkan bahwa perjalanan itu sedang direncanakan, dan menyebut kunjungan tersebut bisa menjadi bagian dari tur yang juga mencakup perhentian di Turkiye.

Perjalanan ke luar negeri telah menjadi tradisi penting dalam kepausan modern. Para paus memanfaatkan kunjungan tersebut untuk bertemu umat Katolik setempat, menyebarkan iman, sekaligus menjalankan diplomasi internasional. Tak jarang, kunjungan mereka menarik jutaan orang.

Leo, paus Amerika pertama, terpilih pada 8 Mei lalu oleh para kardinal dunia untuk menggantikan mendiang Paus Fransiskus. Fransiskus sebelumnya merencanakan kunjungan ke Lebanon, tetapi batal karena alasan kesehatan.

Dalam 12 tahun masa kepemimpinannya, Fransiskus telah melakukan 47 kunjungan luar negeri ke 68 negara. Ia menjadikan kebijakan mengunjungi negara-negara yang jarang menjadi sorotan internasional sebagai cara untuk menampilkan persoalan di apa yang disebutnya sebagai “pinggiran” dunia.

Direkomendasikan

Pesan untuk Israel?

Leo berulang kali menyerukan perdamaian di Timur Tengah dan penghentian perang di Gaza, termasuk dalam audiensi umum hari Rabu. Ia juga menyerukan agar umat Kristen, Yahudi, dan Muslim dapat hidup berdampingan dalam damai.

“Lebanon adalah tempat terdekat dengan tragedi di Gaza, sekaligus dengan keseluruhan konflik Israel-Palestina,” kata Marco Politi, analis Vatikan yang berbasis di Roma, dikutip The Washington Post.

Menurut data Vatikan, Lebanon menjadi rumah bagi lebih dari dua juta umat Katolik.

Politi menilai kunjungan tersebut bisa menjadi “cara untuk menyoroti persoalan tanpa harus terlibat langsung dalam konfrontasi dengan Israel,” tulis The Washington Post.

“Saya yakin bahwa jika kita sependapat, bebas dari ideologi dan kepentingan politik, kita bisa efektif mengatakan ‘tidak’ pada perang dan ‘ya’ pada perdamaian,” ujar Paus Leo pada Mei lalu.

Dalam pesannya kepada Lebanon awal bulan ini, Leo mengenang lima tahun peristiwa ledakan kimia di pelabuhan Beirut yang menewaskan 200 orang dan menyebabkan kerugian bernilai miliaran dolar.

“Lebanon yang terkasih dan penuh penderitaan tetap berada di pusat doa kami,” kata Paus.

Leo juga dijadwalkan mengunjungi Turkiye pada akhir November, sebagai bagian dari perayaan 1.700 tahun Konsili Gereja awal yang berlangsung di Nicea, kini bernama Iznik.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us