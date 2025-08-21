Hakim Amerika Serikat, Frank Caprio, yang dijuluki sebagai "hakim paling baik di dunia", meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker pankreas pada usia 88 tahun.
Sebuah unggahan di akun Instagram resminya pada Rabu mengonfirmasi kabar duka tersebut. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa sang hakim wafat setelah melalui "perjuangan panjang dan penuh keberanian melawan kanker pankreas."
"Hakim Caprio telah menyentuh kehidupan jutaan orang melalui pekerjaannya di ruang sidang dan di luar itu. Kehangatan, humor, dan kebaikannya meninggalkan jejak yang tak terlupakan bagi semua yang mengenalnya," demikian bunyi unggahan tersebut.
"Ia akan dikenang bukan hanya sebagai hakim yang dihormati, tetapi juga sebagai suami, ayah, kakek, buyut, dan sahabat yang penuh kasih."
Hanya sehari sebelum wafat, Caprio sempat mengunggah pesan di Instagram, meminta para pengikutnya untuk terus mendoakannya di tengah perjuangannya melawan kanker.
"Saat saya terus menghadapi perjuangan sulit ini, doa-doa kalian akan menguatkan semangat saya," tulis Caprio.
"Sayangnya, saya mengalami kemunduran dan harus kembali dirawat di rumah sakit," lanjutnya, merujuk pada kanker yang kembali kambuh.
"Saya kembali meminta, jika tidak terlalu berat, ingatlah saya dalam doa-doa kalian. Saya sangat percaya pada kekuatan doa."
Warisan penuh kasih
Caprio, yang lahir di Rhode Island pada 1936, meninggalkan warisan berupa kasih sayang dan berbagai tindakan kebaikan yang melampaui meja hijau.
Sepanjang kariernya, ia selalu menunjukkan empati dan pengertian, kerap meringankan atau bahkan menghapus denda bagi orang-orang yang tidak mampu membayarnya.
Gubernur Rhode Island, Dan McKee, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga sang hakim.
"Secara pribadi, ia adalah seorang teman yang menghadapi penyakitnya dengan keberanian, dan saya akan sangat merindukannya. Doa saya tertuju bagi keluarga dan orang-orang terkasihnya di masa sulit ini," kata McKee.
"Hakim Caprio tidak hanya mengabdi pada publik, tetapi juga menjalin hubungan yang hangat dengan mereka. Orang-orang tak bisa tidak merespons kehangatan dan kasih sayangnya. Ia lebih dari sekadar hakim — ia adalah simbol empati di kursi peradilan, yang menunjukkan kepada kita bahwa keadilan bisa berjalan beriringan dengan kemanusiaan."
Caprio juga dikenal melalui acara nominasi Emmy, Caught in Providence, yang tayang pada 2018 hingga 2020.
Dalam acara tersebut, Caprio mendengar berbagai kasus pelanggaran ringan dan kerap menunjukkan sikap layaknya seorang ayah bijak, dengan penuh welas asih kepada para terdakwa.