Hakim Amerika Serikat, Frank Caprio, yang dijuluki sebagai "hakim paling baik di dunia", meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker pankreas pada usia 88 tahun.

Sebuah unggahan di akun Instagram resminya pada Rabu mengonfirmasi kabar duka tersebut. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa sang hakim wafat setelah melalui "perjuangan panjang dan penuh keberanian melawan kanker pankreas."

"Hakim Caprio telah menyentuh kehidupan jutaan orang melalui pekerjaannya di ruang sidang dan di luar itu. Kehangatan, humor, dan kebaikannya meninggalkan jejak yang tak terlupakan bagi semua yang mengenalnya," demikian bunyi unggahan tersebut.

"Ia akan dikenang bukan hanya sebagai hakim yang dihormati, tetapi juga sebagai suami, ayah, kakek, buyut, dan sahabat yang penuh kasih."

Hanya sehari sebelum wafat, Caprio sempat mengunggah pesan di Instagram, meminta para pengikutnya untuk terus mendoakannya di tengah perjuangannya melawan kanker.

"Saat saya terus menghadapi perjuangan sulit ini, doa-doa kalian akan menguatkan semangat saya," tulis Caprio.

"Sayangnya, saya mengalami kemunduran dan harus kembali dirawat di rumah sakit," lanjutnya, merujuk pada kanker yang kembali kambuh.

"Saya kembali meminta, jika tidak terlalu berat, ingatlah saya dalam doa-doa kalian. Saya sangat percaya pada kekuatan doa."