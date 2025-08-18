BISNIS DAN TEKNOLOGI
Platform yang dikembangkan di bawah kepemimpinan T3 Foundation ini mendapat perhatian karena menyediakan pengalaman media sosial yang bersih dan aman.
"Platform sosial terpopuler di Türkiye, NSosyal, telah melampaui 1 juta pengguna," kata Selçuk Bayraktar. / AA
18 Agustus 2025

Platform media sosial asal Turkiye, Next Sosyal, telah melampaui 1 juta pengguna, diumumkan oleh Ketua Dewan Eksekutif TEKNOFEST dan Dewan Pengawas Turkiye Technology Team Foundation melalui akun pribadinya pada Sabtu (16/8).

“Platform paling sosial di Turkiye, NSosyal, kini telah melampaui 1 juta pengguna,” ujar Selcuk Bayraktar.

Bayraktar mengumumkan bahwa akan diadakan giveaway untuk postingan di platform #NSosyal dengan menggunakan tagar #NSosyalBenim hingga 22 Agustus, di mana peserta bisa memenangkan hadiah seperti sepeda listrik, PlayStation, GoPro, komputer Monster, tablet, ponsel, smartwatch, dan headphone Bluetooth.

Sebelumnya, ia juga mengumumkan peluncuran versi beta platform ini pada 4 Juli.

Platform yang dikembangkan di bawah kepemimpinan T3 Foundation ini menarik perhatian karena menyediakan pengalaman media sosial yang bersih dan aman.

Next Sosyal baru-baru ini menjadi aplikasi gratis paling populer di kategori “jaringan sosial” di toko aplikasi mobile.

Sejak peluncuran beta, Next Sosyal tumbuh dengan cepat, dengan lebih dari 1 juta pengguna, menunjukkan potensi teknologi lokal di sektor media sosial.

Next Sosyal memungkinkan penggunanya untuk mengekspresikan pikiran secara bebas.

Platform ini terutama dirancang untuk berbagi konten terkait berita, teknologi, gaya hidup, dan peristiwa terkini.

Next Sosyal, yang bebas dari informasi palsu, kata-kata kasar, akun bot, dan algoritma manipulatif, menonjol karena integrasi AI. Model bahasa besar Turkiye, T3 AI, yang dikembangkan bersama T3 Foundation dan Baykar, meningkatkan interaksi dengan merespons cepat postingan yang ditandai pengguna.

Selain itu, aplikasi yang dikembangkan oleh para pemrogram muda meningkatkan keandalan platform melalui fitur-fitur seperti deteksi informasi palsu.

