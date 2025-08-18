Platform media sosial asal Turkiye, Next Sosyal, telah melampaui 1 juta pengguna, diumumkan oleh Ketua Dewan Eksekutif TEKNOFEST dan Dewan Pengawas Turkiye Technology Team Foundation melalui akun pribadinya pada Sabtu (16/8).

“Platform paling sosial di Turkiye, NSosyal, kini telah melampaui 1 juta pengguna,” ujar Selcuk Bayraktar.

Bayraktar mengumumkan bahwa akan diadakan giveaway untuk postingan di platform #NSosyal dengan menggunakan tagar #NSosyalBenim hingga 22 Agustus, di mana peserta bisa memenangkan hadiah seperti sepeda listrik, PlayStation, GoPro, komputer Monster, tablet, ponsel, smartwatch, dan headphone Bluetooth.

Sebelumnya, ia juga mengumumkan peluncuran versi beta platform ini pada 4 Juli.

Platform yang dikembangkan di bawah kepemimpinan T3 Foundation ini menarik perhatian karena menyediakan pengalaman media sosial yang bersih dan aman.

Next Sosyal baru-baru ini menjadi aplikasi gratis paling populer di kategori “jaringan sosial” di toko aplikasi mobile.