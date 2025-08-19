Raksasa teknologi Jepang, SoftBank Group, berencana mengambil saham senilai $2 miliar di produsen chip komputer Intel sebagai bagian dari upayanya memperdalam keterlibatan dalam manufaktur semikonduktor AS dan teknologi canggih lainnya di Amerika Serikat, menurut pernyataan kedua perusahaan pada hari Senin.

Saham kedua perusahaan tersebut turun pada hari Selasa setelah pengumuman ini, yang bertepatan dengan laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan agar pemerintah AS membeli saham di produsen chip tersebut.

SoftBank berinvestasi dalam berbagai perusahaan yang dianggap memiliki potensi jangka panjang. Perusahaan ini telah meningkatkan investasinya di Amerika Serikat sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

Pada bulan Februari, ketua SoftBank, Masayoshi Son, bergabung dengan Trump, Sam Altman dari OpenAI, dan Larry Ellison dari Oracle dalam mengumumkan investasi besar hingga $500 miliar dalam proyek pengembangan kecerdasan buatan bernama Stargate.

SoftBank berencana membeli saham biasa Intel senilai $2 miliar dengan harga $23 per lembar saham.

“Semikonduktor adalah fondasi dari setiap industri,” kata Son dalam sebuah pernyataan.

“Investasi strategis ini mencerminkan keyakinan kami bahwa manufaktur dan pasokan semikonduktor canggih akan semakin berkembang di Amerika Serikat, dengan Intel memainkan peran penting.”