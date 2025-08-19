BISNIS DAN TEKNOLOGI
SoftBank Jepang berinvestasi di Intel saat Trump mempertimbangkan strategi produsen chip
SoftBank memperkuat hubungan semikonduktornya di AS dengan investasi $2 miliar di Intel, sementara Intel menghadapi pemangkasan tenaga kerja dan tantangan CEO.
SoftBank Jepang berinvestasi di Intel saat Trump mempertimbangkan strategi produsen chip
SoftBank mendukung peran Intel dalam pembuatan chip canggih. / Reuters
19 Agustus 2025

Raksasa teknologi Jepang, SoftBank Group, berencana mengambil saham senilai $2 miliar di produsen chip komputer Intel sebagai bagian dari upayanya memperdalam keterlibatan dalam manufaktur semikonduktor AS dan teknologi canggih lainnya di Amerika Serikat, menurut pernyataan kedua perusahaan pada hari Senin.

Saham kedua perusahaan tersebut turun pada hari Selasa setelah pengumuman ini, yang bertepatan dengan laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan agar pemerintah AS membeli saham di produsen chip tersebut.

SoftBank berinvestasi dalam berbagai perusahaan yang dianggap memiliki potensi jangka panjang. Perusahaan ini telah meningkatkan investasinya di Amerika Serikat sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

Pada bulan Februari, ketua SoftBank, Masayoshi Son, bergabung dengan Trump, Sam Altman dari OpenAI, dan Larry Ellison dari Oracle dalam mengumumkan investasi besar hingga $500 miliar dalam proyek pengembangan kecerdasan buatan bernama Stargate.

SoftBank berencana membeli saham biasa Intel senilai $2 miliar dengan harga $23 per lembar saham.

“Semikonduktor adalah fondasi dari setiap industri,” kata Son dalam sebuah pernyataan.

“Investasi strategis ini mencerminkan keyakinan kami bahwa manufaktur dan pasokan semikonduktor canggih akan semakin berkembang di Amerika Serikat, dengan Intel memainkan peran penting.”

PHK besar-besaran dan pengunduran diri CEO

Intel, yang membantu meluncurkan Silicon Valley, kini tertinggal dari pesaing seperti Nvidia Corp. dan Advanced Micro Devices Inc., serta sedang memangkas ribuan pekerja dan biaya di bawah CEO barunya, Lip-Bu Tan.

Intel berencana mengakhiri tahun ini dengan 75.000 pekerja “inti,” tidak termasuk anak perusahaan, melalui PHK dan pengurangan alami, turun dari 99.500 pekerja inti pada akhir tahun 2024.

Perusahaan sebelumnya telah mengumumkan pengurangan tenaga kerja sebesar 15 persen.

Trump baru-baru ini mengatakan bahwa Tan, yang diangkat sebagai CEO pada bulan Maret, seharusnya mengundurkan diri, tetapi setelah bertemu dengannya pekan lalu, Trump menyebut Tan memiliki “cerita yang luar biasa.”

Saham SoftBank turun 2,2 persen pada hari Selasa di Tokyo, sementara saham Intel turun 3,7 persen pada hari Senin di New York.

SUMBER:AFP
