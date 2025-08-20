Turkish Airlines mengumumkan bahwa penawaran mengikat senilai $349 juta untuk berinvestasi di maskapai Spanyol, Air Europa, telah diterima. Langkah ini menandai tonggak penting dalam upaya maskapai tersebut memperluas jejak globalnya.
“Sehubungan dengan hal ini, kami telah menerima informasi bahwa penawaran mengikat yang diajukan perusahaan kami telah diterima oleh Air Europa, dan prosesnya kini berlanjut ke tahap penyusunan dokumen transaksi serta dimulainya prosedur resmi terkait penutupan,” kata pihak maskapai dalam pernyataan yang dipublikasikan di Public Disclosure Platform (KAP) Turkiye.
Kesepakatan itu mencakup investasi senilai €300 juta, dengan sebagian besar berbentuk peningkatan modal.
Pada tahap akhir, akan dilakukan penyesuaian teknis dan finansial untuk menentukan persentase pasti dari saham minoritas yang akan diakuisisi.
Turkish Airlines menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat posisinya di industri penerbangan global, membuka pasar pariwisata baru di Amerika Latin, serta meningkatkan lalu lintas penumpang dan kargo antara Spanyol dan Turkiye.
Maskapai juga menambahkan bahwa peningkatan konektivitas tak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memberi kontribusi ekonomi dengan menarik lebih banyak wisatawan ke Turkiye.
Kesepakatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Turkish Airlines dalam memperluas pengaruhnya di sektor penerbangan dunia melalui kemitraan strategis.
Berbasis di Madrid, Air Europa merupakan pemain besar di jalur transatlantik dan memberi Turkish Airlines akses yang lebih kuat ke Amerika Latin, pasar yang permintaannya terus meningkat.
“Proses ini diperkirakan selesai dalam kurun waktu enam hingga 12 bulan, dengan catatan harus memperoleh izin dan persetujuan dari otoritas regulasi terkait,” tambah Turkish Airlines.
Air Europa, anak perusahaan Globalia, memang tengah mencari investasi internasional untuk menstabilkan keuangan sekaligus memperkuat pangsa pasarnya di tengah kompetisi yang makin ketat di Eropa dan Amerika Latin.
Bagi Turkish Airlines, investasi ini bukan hanya sekadar kepemilikan finansial, melainkan juga peluang strategis untuk memperluas jaringan penerbangan.
Analis penerbangan menilai investasi ini menegaskan ambisi Turkiye untuk menempatkan diri sebagai hub utama yang menghubungkan Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Bandara Istanbul, yang menjadi hub utama maskapai tersebut, saat ini sudah termasuk salah satu yang tersibuk di Eropa.