Turkish Airlines mengumumkan bahwa penawaran mengikat senilai $349 juta untuk berinvestasi di maskapai Spanyol, Air Europa, telah diterima. Langkah ini menandai tonggak penting dalam upaya maskapai tersebut memperluas jejak globalnya.

“Sehubungan dengan hal ini, kami telah menerima informasi bahwa penawaran mengikat yang diajukan perusahaan kami telah diterima oleh Air Europa, dan prosesnya kini berlanjut ke tahap penyusunan dokumen transaksi serta dimulainya prosedur resmi terkait penutupan,” kata pihak maskapai dalam pernyataan yang dipublikasikan di Public Disclosure Platform (KAP) Turkiye.

Kesepakatan itu mencakup investasi senilai €300 juta, dengan sebagian besar berbentuk peningkatan modal.

Pada tahap akhir, akan dilakukan penyesuaian teknis dan finansial untuk menentukan persentase pasti dari saham minoritas yang akan diakuisisi.

Turkish Airlines menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat posisinya di industri penerbangan global, membuka pasar pariwisata baru di Amerika Latin, serta meningkatkan lalu lintas penumpang dan kargo antara Spanyol dan Turkiye.

Maskapai juga menambahkan bahwa peningkatan konektivitas tak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memberi kontribusi ekonomi dengan menarik lebih banyak wisatawan ke Turkiye.

Kesepakatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Turkish Airlines dalam memperluas pengaruhnya di sektor penerbangan dunia melalui kemitraan strategis.