Penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, menyatakan bahwa pembelian minyak mentah Rusia oleh India telah mendanai perang Moskow di Ukraina dan harus dihentikan.
Ia juga menambahkan bahwa New Delhi kini "semakin dekat dengan Rusia dan China."
“Jika India ingin diperlakukan sebagai mitra strategis AS, maka India harus mulai bertindak seperti itu,” tulis Navarro dalam sebuah opini yang diterbitkan di Financial Times pada hari Senin dengan judul ‘India’s oil lobby is funding Putin’s war machine — that has to stop.’
Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen pada barang-barang India awal bulan ini, dengan alasan pembelian minyak Rusia yang terus dilakukan oleh New Delhi.
Total tarif pada impor dari India akan meningkat menjadi 50 persen mulai 27 Agustus.
“Konsumen Amerika membeli barang-barang India,” tulis Navarro. “India menggunakan dolar tersebut untuk membeli minyak mentah Rusia dengan harga diskon.”
“Kebijakan dua arah ini akan memukul India di tempat yang paling menyakitkan — aksesnya ke pasar AS — sambil memutus jalur keuangan yang telah diberikan India untuk mendukung upaya perang Rusia,” tambah Navarro.
Pada tahun 2021, India hampir tidak mengimpor minyak dari Rusia, lebih banyak bergantung pada Timur Tengah. Saat ini, Rusia menyumbang sekitar 37 persen dari total impor minyak India.
“Lonjakan ini bukan didorong oleh kebutuhan konsumsi minyak domestik. Sebaliknya, yang benar-benar mendorong perdagangan ini adalah keuntungan besar yang diraih oleh lobi minyak besar India,” tambah Navarro.
“Pada dasarnya, India bertindak sebagai pusat clearinghouse global untuk minyak Rusia, mengubah minyak mentah yang dikenai embargo menjadi ekspor bernilai tinggi sambil memberikan dolar yang dibutuhkan Moskow.”
Navarro juga mengkritik para taipan minyak India dan hubungan mereka dengan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Reliance Industries Ltd., yang dimiliki oleh Mukesh Ambani, telah membeli minyak mentah Rusia melalui kontrak jangka panjang.
“Hasilnya mengalir ke para raksasa energi yang memiliki hubungan politik di India, dan pada akhirnya, ke dalam kas perang Vladimir Putin,” kata Navarro.
India semakin dekat dengan Rusia dan China
Penasihat tersebut juga mengatakan bahwa berisiko untuk mentransfer kemampuan militer AS yang canggih ke India karena New Delhi kini "mulai mendekatkan diri dengan Rusia dan China."
“India terus sangat bergantung pada perangkat keras militer Rusia, dengan Rusia menyuplai sekitar 36 persen dari total impor senjata India antara tahun 2020 dan 2024. Meskipun India semakin beralih ke AS, Prancis, dan Israel untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya, kesepakatan tersebut sering kali disertai dengan syarat-syarat tertentu,” katanya.
“Sebagai contoh, India secara rutin menuntut agar perusahaan-perusahaan AS mentransfer teknologi militer sensitif dan membangun pabrik di tanah India sebagai syarat penjualan. Hal ini mengurangi manfaat untuk menyeimbangkan neraca perdagangan AS sekaligus berisiko mentransfer kemampuan militer canggih AS ke India yang kini mendekatkan diri dengan Rusia dan China.”
Navarro mengatakan bahwa pemerintahan Biden sebagian besar mengabaikan "kegilaan strategis dan geopolitik" ini. “Pemerintahan Trump sedang menghadapinya,” katanya.
Kementerian Luar Negeri India sebelumnya mengatakan bahwa negara tersebut diperlakukan tidak adil karena membeli minyak Rusia sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa terus membeli barang dari Rusia.
Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa New Delhi mulai mengimpor dari Rusia karena pasokan tradisional dialihkan dari Eropa setelah pecahnya konflik.
“Namun, sangat jelas bahwa negara-negara yang mengkritik India sendiri terlibat dalam perdagangan dengan Rusia. Tidak seperti kasus kami, perdagangan semacam itu bahkan bukan merupakan kebutuhan nasional yang vital,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS mengimpor "uranium heksafluorida Rusia untuk industri nuklirnya, paladium untuk industri kendaraan listriknya, pupuk, serta bahan kimia."
Diplomat senior China di India
China dan India, yang telah lama menjadi rival, secara diam-diam dan hati-hati memperkuat hubungan di tengah pendekatan Trump yang tidak dapat diprediksi terhadap keduanya.
Perdana Menteri India Narendra Modi dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir bulan ini, sementara Menteri Luar Negeri China Wang Yi berada di India untuk pembicaraan mengenai perbatasan yang disengketakan antara kedua negara.
Wang Yi mengadakan pembicaraan dengan mitranya Subrahmanyam Jaishankar, dan juga diperkirakan akan bertemu dengan Modi selama kunjungan tiga harinya ke New Delhi.
Kementerian Luar Negeri India mengatakan pada hari Senin dalam sebuah unggahan media sosial bahwa "pertemuan penting antara Perwakilan Khusus India-China dan mengenai hubungan bilateral" dijadwalkan dalam dua hari ke depan.
Kunjungan yang direncanakan oleh negosiator perdagangan AS ke New Delhi dari 25-29 Agustus telah dibatalkan, kata sebuah sumber pada akhir pekan, menunda pembicaraan tentang perjanjian perdagangan yang diusulkan dan menghancurkan harapan akan keringanan dari tarif tambahan AS pada barang-barang India mulai 27 Agustus.