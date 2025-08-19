Penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, menyatakan bahwa pembelian minyak mentah Rusia oleh India telah mendanai perang Moskow di Ukraina dan harus dihentikan.

Ia juga menambahkan bahwa New Delhi kini "semakin dekat dengan Rusia dan China."

“Jika India ingin diperlakukan sebagai mitra strategis AS, maka India harus mulai bertindak seperti itu,” tulis Navarro dalam sebuah opini yang diterbitkan di Financial Times pada hari Senin dengan judul ‘India’s oil lobby is funding Putin’s war machine — that has to stop.’

Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen pada barang-barang India awal bulan ini, dengan alasan pembelian minyak Rusia yang terus dilakukan oleh New Delhi.

Total tarif pada impor dari India akan meningkat menjadi 50 persen mulai 27 Agustus.

“Konsumen Amerika membeli barang-barang India,” tulis Navarro. “India menggunakan dolar tersebut untuk membeli minyak mentah Rusia dengan harga diskon.”

“Kebijakan dua arah ini akan memukul India di tempat yang paling menyakitkan — aksesnya ke pasar AS — sambil memutus jalur keuangan yang telah diberikan India untuk mendukung upaya perang Rusia,” tambah Navarro.

Pada tahun 2021, India hampir tidak mengimpor minyak dari Rusia, lebih banyak bergantung pada Timur Tengah. Saat ini, Rusia menyumbang sekitar 37 persen dari total impor minyak India.

“Lonjakan ini bukan didorong oleh kebutuhan konsumsi minyak domestik. Sebaliknya, yang benar-benar mendorong perdagangan ini adalah keuntungan besar yang diraih oleh lobi minyak besar India,” tambah Navarro.

“Pada dasarnya, India bertindak sebagai pusat clearinghouse global untuk minyak Rusia, mengubah minyak mentah yang dikenai embargo menjadi ekspor bernilai tinggi sambil memberikan dolar yang dibutuhkan Moskow.”

Navarro juga mengkritik para taipan minyak India dan hubungan mereka dengan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Reliance Industries Ltd., yang dimiliki oleh Mukesh Ambani, telah membeli minyak mentah Rusia melalui kontrak jangka panjang.

“Hasilnya mengalir ke para raksasa energi yang memiliki hubungan politik di India, dan pada akhirnya, ke dalam kas perang Vladimir Putin,” kata Navarro.

Terkait TRT Global - Tarif Trump memicu seruan untuk memboikot barang-barang AS di India

India semakin dekat dengan Rusia dan China

Penasihat tersebut juga mengatakan bahwa berisiko untuk mentransfer kemampuan militer AS yang canggih ke India karena New Delhi kini "mulai mendekatkan diri dengan Rusia dan China."