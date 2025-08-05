Washington, DC — Sayap kanan politik di Amerika Serikat, yang sebelumnya hampir sepenuhnya mendukung Israel, kini mulai menunjukkan perpecahan.

Dalam beberapa minggu terakhir, sekelompok kecil namun signifikan dari konservatif yang sejalan dengan gerakan MAGA mulai menyuarakan ketidaknyamanan, bahkan kecaman terhadap perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza, seiring meningkatnya jumlah korban jiwa dan gambar anak-anak kelaparan memenuhi layar televisi di Amerika.

Profesor Russell Lucas dari James Madison College di Michigan State University mengatakan kepada TRT World bahwa momen ini mungkin menandai penyeimbangan ulang dalam basis konservatif pendukung Trump.

"Kita perlu mengingat bahwa basis MAGA Presiden Trump memiliki lebih dari satu pandangan," katanya.

"Ada komitmen kuat dari kaum Kristen Evangelis untuk mendukung Israel. Namun, ada juga sayap isolasionis yang ingin mendahulukan Amerika dengan menarik diri dari komitmen luar negeri."

Ketegangan itu mulai terlihat.

Perwakilan Marjorie Taylor Greene, tokoh terkenal dalam politik era Trump, pekan lalu menjadi anggota Kongres Partai Republik pertama yang menyebut perang Israel di Gaza sebagai "genosida."

Dalam sebuah post di X, ia mengatakan:

"Apakah nyawa warga Israel yang tidak bersalah lebih berharga daripada nyawa warga Palestina dan Kristen yang tidak bersalah? Dan mengapa Amerika harus terus mendanai ini?"

Ia memberikan pernyataan lebih jauh, menuduh pemerintah Israel melakukan "pembersihan etnis sistematis" terhadap warga Palestina dari tanah mereka dan mendesak umat Kristen untuk menghadapi moralitas dukungan AS.

"Banyak dari kami, meskipun kami adalah orang Kristen, tidak lagi ingin mendanai dan berperang untuk perang Israel yang bersenjata nuklir dan sekuler, terutama ketika itu menyebabkan anak-anak kelaparan dan membunuh orang-orang tak bersalah, termasuk orang Kristen," tulisnya.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina yang diterbitkan pada 2 Agustus 2025, setidaknya 169 orang, termasuk 93 anak-anak, telah meninggal karena kelaparan dan malnutrisi di Gaza.

Dana PBB untuk anak-anak mengecam skala pembunuhan anak-anak di Gaza, yang rata-rata mencapai 28 anak per hari — "setara dengan ukuran satu kelas."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah bahwa ada kelaparan yang terjadi.

Namun, Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa ada "kelaparan nyata" di Gaza. Trump baru-baru ini menegaskan bahwa pemandangan di Gaza adalah "kelaparan nyata" dan "itu tidak bisa dipalsukan."

Pernyataan itu menggema di kalangan konservatif.

Wakil Presiden JD Vance, berbicara di sebuah acara di Ohio, menyebut gambar anak-anak kelaparan di Gaza sebagai "sangat memilukan," dan mendesak Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah yang terkepung itu.

Steve Bannon, mantan penasihat Trump dan suara berpengaruh di kalangan populis kanan, mengatakan kepada Politico bahwa pergeseran publik Trump "akan mempercepat runtuhnya dukungan" untuk Israel di kalangan konservatif.