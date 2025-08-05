Washington, DC — Sayap kanan politik di Amerika Serikat, yang sebelumnya hampir sepenuhnya mendukung Israel, kini mulai menunjukkan perpecahan.
Dalam beberapa minggu terakhir, sekelompok kecil namun signifikan dari konservatif yang sejalan dengan gerakan MAGA mulai menyuarakan ketidaknyamanan, bahkan kecaman terhadap perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza, seiring meningkatnya jumlah korban jiwa dan gambar anak-anak kelaparan memenuhi layar televisi di Amerika.
Profesor Russell Lucas dari James Madison College di Michigan State University mengatakan kepada TRT World bahwa momen ini mungkin menandai penyeimbangan ulang dalam basis konservatif pendukung Trump.
"Kita perlu mengingat bahwa basis MAGA Presiden Trump memiliki lebih dari satu pandangan," katanya.
"Ada komitmen kuat dari kaum Kristen Evangelis untuk mendukung Israel. Namun, ada juga sayap isolasionis yang ingin mendahulukan Amerika dengan menarik diri dari komitmen luar negeri."
Ketegangan itu mulai terlihat.
Perwakilan Marjorie Taylor Greene, tokoh terkenal dalam politik era Trump, pekan lalu menjadi anggota Kongres Partai Republik pertama yang menyebut perang Israel di Gaza sebagai "genosida."
Dalam sebuah post di X, ia mengatakan:
"Apakah nyawa warga Israel yang tidak bersalah lebih berharga daripada nyawa warga Palestina dan Kristen yang tidak bersalah? Dan mengapa Amerika harus terus mendanai ini?"
Ia memberikan pernyataan lebih jauh, menuduh pemerintah Israel melakukan "pembersihan etnis sistematis" terhadap warga Palestina dari tanah mereka dan mendesak umat Kristen untuk menghadapi moralitas dukungan AS.
"Banyak dari kami, meskipun kami adalah orang Kristen, tidak lagi ingin mendanai dan berperang untuk perang Israel yang bersenjata nuklir dan sekuler, terutama ketika itu menyebabkan anak-anak kelaparan dan membunuh orang-orang tak bersalah, termasuk orang Kristen," tulisnya.
Menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina yang diterbitkan pada 2 Agustus 2025, setidaknya 169 orang, termasuk 93 anak-anak, telah meninggal karena kelaparan dan malnutrisi di Gaza.
Dana PBB untuk anak-anak mengecam skala pembunuhan anak-anak di Gaza, yang rata-rata mencapai 28 anak per hari — "setara dengan ukuran satu kelas."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah bahwa ada kelaparan yang terjadi.
Namun, Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa ada "kelaparan nyata" di Gaza. Trump baru-baru ini menegaskan bahwa pemandangan di Gaza adalah "kelaparan nyata" dan "itu tidak bisa dipalsukan."
Pernyataan itu menggema di kalangan konservatif.
Wakil Presiden JD Vance, berbicara di sebuah acara di Ohio, menyebut gambar anak-anak kelaparan di Gaza sebagai "sangat memilukan," dan mendesak Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah yang terkepung itu.
Steve Bannon, mantan penasihat Trump dan suara berpengaruh di kalangan populis kanan, mengatakan kepada Politico bahwa pergeseran publik Trump "akan mempercepat runtuhnya dukungan" untuk Israel di kalangan konservatif.
"Bagi pendukung MAGA yang berusia di bawah 30 tahun, Israel hampir tidak memiliki dukungan," kata Bannon.
Tucker Carlson, seorang komentator konservatif terkemuka, dalam sebuah wawancara dengan pembawa acara progresif Ana Kasparian, mengatakan, "Mereka (Israel) tidak diizinkan menggunakan uang pajak saya untuk membom Gaza," menuduh Tel Aviv melakukan kejahatan perang dan mempertanyakan kebijaksanaan bantuan militer AS yang berkelanjutan.
Profesor Lucas, yang mengajar hubungan internasional, politik domestik, dan budaya Timur Tengah, serta teori studi global, mengatakan bahwa perpecahan ini mencerminkan pertempuran ideologis yang lebih dalam dalam gerakan konservatif.
"Karena AS telah banyak berinvestasi dalam mendukung Israel — dengan dukungan diplomatik dan lebih problematis bagi kelompok ini, transfer senjata dalam jumlah besar — kaum isolasionis keberatan," katanya.
"Dengan kengerian kemanusiaan yang jelas terlihat, tidak hanya genosida yang dirasakan tetapi juga kebijakan kelaparan, tren isolasionis semakin kuat."
Profesor Lucas mencatat bahwa ini menunjukkan pengaruh yang berkembang dari faksi-faksi dalam gerakan MAGA, menambahkan, "Ini juga mencerminkan bahwa mendukung kelaparan rakyat Gaza sulit untuk didamaikan dengan nilai-nilai Kristen yang diklaim oleh kaum Evangelis."
Michelle Parsons, presiden 38th District Republican Club PAC di Delaware, menggemakan kekhawatiran itu, mengatakan kepada TRT World, "Make America Great Again (MAGA), slogan yang dipopulerkan oleh Trump, menurut saya, hanya menginginkan perdamaian."
Namun, reaksi terhadap pernyataan Greene cepat muncul di beberapa bagian Washington. Senator John Fetterman (D-Pa.), seorang pendukung kuat Israel, menolak klaimnya.
"Ini bukan genosida. Dia berhak atas pendapatnya, tetapi saya berhak untuk tidak benar-benar peduli dengan pandangannya tentang hal itu," katanya kepada wartawan.
'Label manipulatif'
Meskipun ada penolakan seperti itu, Greene tetap pada pendiriannya pada hari Kamis: "Tidak ada yang anti-Semit dalam hal ini dan saya, bersama jutaan orang Amerika, menolak label manipulatif itu."
Pernyataannya — dan pernyataan tokoh-tokoh seperti Bannon dan Vance — muncul ketika beberapa negara Eropa dan Kanada telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa hari terakhir.
Apakah gejolak ini di kalangan kanan Amerika akan berkembang menjadi gempa politik masih harus dilihat. Di Senat pekan lalu, sebagian besar Partai Republik tetap pada pendiriannya.
Senator Lindsey Graham, seorang Republikan dari South Carolina, mengatakan tidak ada genosida yang terjadi di Gaza.
Ketika suara-suara yang membentuk agenda seperti penulis Israel David Grossman mulai berbicara menentang "genosida di Gaza," suara-suara pro-Israel di AS seperti Jeremy Ben-Ami, pendiri dan direktur J Street, kini mengatakan mereka "tidak akan berdebat" dengan mereka yang menyebutnya genosida.
Namun, di kalangan konservatif yang vokal seperti podcast, media sosial, stasiun radio sayap kanan di Amerika, dan di antara sebagian basis pendukung Trump, tampaknya ada pergeseran halus yang sedang berlangsung.
Momen ini, ditekankan oleh Profesor Lucas, "mungkin lebih tentang jenis identitas konservatif apa yang ingin diproyeksikan oleh gerakan MAGA di dunia pasca-perang."