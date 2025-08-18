Bulan lalu, China mengumumkan rencana untuk membentuk sebuah badan global yang bertujuan mengawasi kecerdasan buatan (AI) dengan prinsip akses yang setara terhadap teknologi, kolaborasi lintas negara yang lebih mendalam, serta langkah-langkah untuk mengatasi hambatan seperti pembatasan perangkat keras dan keterbatasan pertukaran talenta.

Enam bulan sebelumnya, 58 negara bertemu di Paris untuk mendukung deklarasi tentang “AI yang inklusif dan berkelanjutan,” namun Amerika Serikat dan Inggris menolak untuk menandatangani deklarasi tersebut.

Pendekatan yang diambil berbeda, tetapi polanya sama. Perlombaan untuk menguasai AI bergerak jauh lebih cepat dibandingkan upaya untuk mengaturnya.

Kecerdasan buatan adalah pengganda kekuatan bagi perekonomian, sistem keamanan, dan pengaruh geopolitik.

Dalam satu dekade terakhir, AI telah berpindah dari laboratorium teknologi ke sistem penargetan militer, pengadaan pemerintah, dan infrastruktur inti. Pertanyaan tentang apakah AI dapat diatur secara bermakna kini telah berpindah dari ruang seminar ke meja kabinet.

Ketika model yang sama dapat membantu lulus ujian lisensi medis pada suatu hari dan menghasilkan video rekayasa palsu realistis pada hari berikutnya, menjadi jelas bahwa alat pengawasan saat ini tidak sebanding dengan kecepatan, fleksibilitas, atau jangkauan AI modern.

Kerangka peraturan yang ada dirancang untuk kemajuan yang lambat dan aplikasi yang didefinisikan secara sempit. Kerangka ini tidak dirancang untuk sistem yang dapat menghasilkan teks setara manusia, menganalisis citra satelit dalam hitungan detik, atau mengoordinasikan armada mesin otonom.

Kesenjangan ini mendorong seruan untuk mekanisme tata kelola baru yang dapat merespons skala, kecepatan, dan potensi penggunaan ganda AI yang unik.

Dimensi internasional dari perdebatan tata kelola didorong oleh bagaimana teknologi baru mengubah kalkulasi risiko untuk konflik dan ketidakstabilan. Beberapa kemajuan dapat mengurangi risiko tersebut dengan meningkatkan verifikasi, komunikasi, atau pencegahan.

Namun, kemajuan yang menawarkan keunggulan di medan perang cenderung meningkatkan pengeluaran militer dan mempercepat perlombaan senjata. Kebijaksanaan konvensional menunjukkan bahwa AI termasuk dalam kategori terakhir ini.

Keberhasilan AI dalam pengawasan, penargetan, dan sistem otonom memperkuat persepsi bahwa tertinggal berarti kerugian strategis yang serius.

Dalam teori, kerangka kontrol senjata atau pengaturan kerja sama yang lebih ringan dapat membantu semua pihak dengan menetapkan batasan yang menghindari persaingan yang tidak stabil. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan semacam itu jarang terjadi.

Kegagalan koordinasi, ketidakpercayaan bersama, dan sifat penggunaan ganda AI membuat jenis pengendalian bersama internasional yang terlihat dalam perjanjian senjata masa lalu jauh lebih sulit dicapai saat ini.

Di dalam perbatasan nasional, regulasi dimungkinkan bagi negara-negara dengan kekuatan institusional dan teknis untuk mengikuti perkembangan. Namun, di tingkat global, kekuatan yang mendorong adopsi AI membuat aturan yang luas dan dapat ditegakkan hampir mustahil.

Tingkat domestik

Di tingkat domestik, pemerintah memiliki kendali. Badan legislatif dapat mengesahkan undang-undang, regulator dapat mengeluarkan aturan, dan lembaga dapat menuntut kepatuhan dari pengembang yang beroperasi di yurisdiksi mereka.

Ini adalah arena di mana konteks budaya, hukum, dan ekonomi dapat tercermin dalam tata kelola. Negara yang cakap dapat menyesuaikan aturan untuk melindungi privasi, mencegah bias algoritmik, dan menjaga sistem kritis tanpa menghambat inovasi.

Namun, kemampuan ini tidak merata. Regulasi adalah permainan kapasitas.

Pengawasan yang efektif membutuhkan infrastruktur teknis yang maju, regulator yang memahami sistem dasar, dan institusi yang cukup gesit untuk menyesuaikan aturan seiring perubahan teknologi.

Tanpa ini, regulasi berisiko menjadi simbolis daripada efektif.

Kecepatan adalah kendala pertama. Sistem AI dapat berubah secara signifikan dalam hitungan bulan, sementara pembuatan undang-undang biasanya memakan waktu bertahun-tahun.

Kendala kedua adalah keahlian. Di banyak negara, regulator, hakim, dan pegawai negeri kekurangan pengetahuan teknis untuk menilai arsitektur model, risiko data pelatihan, atau kerentanan sistem.

Tanpa kemampuan ini, pemerintah menyusun aturan yang tidak dapat mereka tegakkan.

Kelemahan ini paling terasa ketika AI menjadi fondasi infrastruktur penting, layanan kesehatan, atau sistem keuangan, di mana kegagalan pengawasan dapat menimbulkan konsekuensi langsung dan berdampak besar.

Tanpa peninjau yang terampil, bahkan undang-undang AI yang ditulis sebaik mungkin pun hanya akan menjadi kata-kata di atas kertas.

Kendala ketiga adalah ketergantungan. Negara-negara yang bergantung pada platform AI milik asing, layanan cloud, atau rantai pasokan semikonduktor tidak dapat sepenuhnya menegakkan standar mereka sendiri.

Jika sistem AI kritis suatu negara dilatih dan dihosting di luar negeri, penegak hukum kehilangan kekuatan untuk mengaudit atau memodifikasinya. Ini bukanlah pertanyaan kedaulatan yang membingungkan.

Tanpa kapabilitas independen, penegak hukum atau regulator AI nasional bergantung pada pemasok eksternal. Pengalaman Eropa dengan dominasi cloud asing memberikan preseden yang perlu diwaspadai.

Bahkan bagi negara-negara yang mampu, menemukan keseimbangan yang tepat itu sulit. Aturan yang terlalu ketat mendorong investasi dan talenta ke tempat lain, karena pengembang cenderung beralih ke yurisdiksi yang lebih mudah bereksperimen.