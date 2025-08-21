Layanan pembayaran lintas negara QRIS Cross-Border antara Indonesia dan China resmi memasuki tahap uji coba (sandboxing) sejak 17 Agustus 2025. Bank Indonesia (BI) menargetkan implementasi penuh dapat direalisasikan pada akhir tahun 2025, sehingga masyarakat Indonesia bisa langsung bertransaksi di Negeri Tirai Bambu hanya dengan memindai kode QR standar nasional.

“QRIS dengan China sudah masuk tahap sandboxing pada 17 Agustus lalu. Harapannya, pada akhir tahun depan sudah bisa berjalan penuh,” ujar Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (20/8).

Kerja sama ini melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Bank Indonesia, People’s Bank of China (PBoC), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), UnionPay International (UPI), serta beberapa penyedia jasa pembayaran dari kedua negara. Menurut Filianingsih, proyek ini bukanlah keterlambatan, melainkan tahapan normal yang memang harus dilalui sebelum peluncuran penuh.

“Skema cross-border memang memerlukan MoU, kesepakatan industri, pembangunan interlink, lalu masuk ke sandboxing, baru implementasi,” jelasnya.