Sebuah kereta gantung terkenal di Lisbon tergelincir, menyebabkan setidaknya 15 orang tewas dan 18 lainnya terluka di salah satu lokasi wisata paling populer di ibu kota Portugal, menurut pejabat dan media.
kereta gantung kuning Gloria, salah satu simbol paling terkenal di ibu kota, terbalik pada pukul 6.15 waktu setempat (17.15 GMT) di dekat Liberty Avenue, menurut pejabat pada Kamis pagi.
"Sebuah tragedi yang belum pernah dialami kota kami," kata Wali Kota Lisbon Carlos Moedas, beberapa saat sebelum tim penyelamat mengonfirmasi jumlah korban tewas sebanyak 15 orang dan 18 lainnya terluka dalam kecelakaan tersebut.
Pihak berwenang menetapkan hari berkabung nasional.
Semua korban telah dievakuasi dari reruntuhan, kata Tiago Augusto, seorang pejabat dari layanan darurat Inem, seraya menambahkan bahwa korban termasuk warga asing.
Tidak ada rincian lebih lanjut tentang identitas korban yang segera tersedia.
Gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan momen-momen setelah tragedi tersebut, dengan kereta gantung muncul dari awan asap dan puing-puing, sepenuhnya hancur menabrak dinding.
Kereta gantung lain terlihat berhenti beberapa meter dari lokasi di jalur yang sama.
Wisatawan dan orang-orang yang lewat terlihat tertegun menyaksikan kejadian tersebut.
Gambar lain menunjukkan puluhan petugas pemadam kebakaran dan tenaga medis berada di lokasi kejadian.
'Semua prosedur telah dipatuhi secara ketat'
Kanal televisi SIC mengutip seorang saksi mata yang mengatakan bahwa kereta gantung, yang dapat menampung sekitar 40 orang, menabrak sebuah bangunan saat meluncur di jalan curam "dengan kecepatan penuh."
"Kereta gantung itu menabrak bangunan dengan kekuatan keras dan jatuh seperti kotak kardus; remnya tidak berfungsi," kata wanita tersebut.
Operator transportasi umum Lisbon mengatakan bahwa mereka telah mematuhi "semua protokol perawatan."
"Semua telah dipatuhi secara ketat," kata Pedro Bogas, kepala Lisbon Carris, di lokasi kecelakaan, seraya menambahkan bahwa perawatan kereta gantung telah dilakukan oleh kontraktor luar selama 14 tahun terakhir.
Tragedi ini "membawa duka bagi keluarga... dan kesedihan bagi negara," kata pernyataan dari kantor Perdana Menteri Luis Montenegro.
Tiga kereta gantung di Lisbon sangat populer di kalangan wisatawan dan penduduk lokal untuk naik turun jalan-jalan curam di kota tersebut.
Kereta gantung kuning adalah gambar yang sering muncul di suvenir di toko-toko cendera mata kota. kereta gantung Gloria adalah yang paling terkenal di kota ini.
Kereta gantung ini pertama kali beroperasi pada tahun 1885, dihubungkan dengan listrik pada tahun 1915, dan menjalani perawatan umum setiap empat tahun, menurut situs web monumen nasional Portugal.