Sebuah kereta gantung terkenal di Lisbon tergelincir, menyebabkan setidaknya 15 orang tewas dan 18 lainnya terluka di salah satu lokasi wisata paling populer di ibu kota Portugal, menurut pejabat dan media.

kereta gantung kuning Gloria, salah satu simbol paling terkenal di ibu kota, terbalik pada pukul 6.15 waktu setempat (17.15 GMT) di dekat Liberty Avenue, menurut pejabat pada Kamis pagi.

"Sebuah tragedi yang belum pernah dialami kota kami," kata Wali Kota Lisbon Carlos Moedas, beberapa saat sebelum tim penyelamat mengonfirmasi jumlah korban tewas sebanyak 15 orang dan 18 lainnya terluka dalam kecelakaan tersebut.

Pihak berwenang menetapkan hari berkabung nasional.

Semua korban telah dievakuasi dari reruntuhan, kata Tiago Augusto, seorang pejabat dari layanan darurat Inem, seraya menambahkan bahwa korban termasuk warga asing.

Tidak ada rincian lebih lanjut tentang identitas korban yang segera tersedia.

Gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan momen-momen setelah tragedi tersebut, dengan kereta gantung muncul dari awan asap dan puing-puing, sepenuhnya hancur menabrak dinding.

Kereta gantung lain terlihat berhenti beberapa meter dari lokasi di jalur yang sama.

Wisatawan dan orang-orang yang lewat terlihat tertegun menyaksikan kejadian tersebut.

Gambar lain menunjukkan puluhan petugas pemadam kebakaran dan tenaga medis berada di lokasi kejadian.