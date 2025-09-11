Hujan deras memicu banjir meluas di Bali, mengganggu aktivitas warga dan jalur transportasi di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan cuaca ekstrem ini berpotensi berlanjut hingga pekan depan.

Curah hujan hingga 150 milimeter tercatat pada 9–10 September 2025, mengguyur hampir seluruh wilayah Bali, termasuk Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, serta Kota Denpasar. Jalan Pura Demak, Teuku Umar, hingga kawasan Pasar Badung di tepi Sungai Badung ikut terendam banjir.

BMKG menjelaskan hujan ekstrem ini dipicu oleh gelombang Rossby ekuatorial yang memicu pertumbuhan awan hujan tebal. “Fenomena ini memicu hujan lebat disertai petir,” kata Cahyo Nugroho, Kepala BMKG Wilayah III.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menambahkan kondisi atmosfer labil dan kelembapan tinggi turut mendukung pembentukan awan konvektif. “Untuk sepekan ke depan diprediksi hujan ringan masih terjadi di sebagian wilayah Bali,” ujarnya kepada Detiknews, pada Kamis.