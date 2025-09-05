Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang wilayah tenggara Afghanistan setelah gempa mematikan pada Minggu lalu dan rangkaian guncangan susulan yang menewaskan lebih dari 2.200 orang. Informasi ini disampaikan US Geological Survey yang mencatat kekuatan gempa tersebut.

Gempa terbaru terjadi 14 kilometer sebelah timur Jalalabad pada Kamis pukul 16.56 GMT, dengan kedalaman 10 kilometer.

Namun, German Research Centre for Geosciences mencatat kekuatan gempa lebih tinggi, yakni 6,3 skala Richter.

Guncangan juga dirasakan hingga ke wilayah tengah dan barat laut Pakistan. Pakistan Meteorological Department mencatat gempa ini dengan kekuatan 5,9 skala Richter.