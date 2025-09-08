IKLIM
2 menit membaca
BMKG: Indonesia catat lebih dari 4000 gempa bumi pada Agustus
Indonesia catat 4.071 gempa bumi pada bulan Agustus 2025, BMKG melaporkan. Para pejabat mendesak masyarakat untuk mempercayai informasi resmi dan peringatkan prediksi gempa bumi yang salah.
BMKG: Indonesia catat lebih dari 4000 gempa bumi pada Agustus
Petugas membersihkan puing-puing gereja setelah gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. 17 Agustus 2025 (Foto: BPBD Sulawesi Tengah via AP) / AP
8 September 2025

Indonesia mencatat lebih dari 4000 gempa bumi sepanjang Agustus 2025, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG menyatakan 4.071 gempa terdeteksi di seluruh negeri bulan lalu, yang sebagian besar terlalu lemah untuk dirasakan.

Daryono, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat mengatakan bahwa dari total tersebut, 21 gempa tercatat di atas magnitudo 5,0, sementara 4.050 sisanya merupakan gempa yang lebih kecil. Hanya 90 gempa yang dirasakan oleh penduduk, dan hanya tiga yang menyebabkan kerusakan struktural.

Gempa bumi yang merusak tersebut meliputi gempa berkekuatan 6,3 magnitudo di Sarmi, Papua, pada 12 Agustus, gempa berkekuatan 5,8 magnitudo di Poso, Sulawesi Tengah, pada 17 Agustus, dan gempa berkekuatan 4,7 magnitudo di Karawang, Jawa Barat, pada 20 Agustus.

Daryono juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang salah seputar prediksi gempa bumi, dan menekankan bahwa hanya informasi resmi dari BMKG yang dapat dipercaya. 

Direkomendasikan

"Para pakar seismologi sangat berhati-hati dan tidak akan pernah mengeluarkan prediksi publik. Ironisnya, mereka yang tidak memiliki pengetahuan memadailah yang sering membuat klaim semacam itu," tegasnya sebagaimana yang dikutip dari Jakarta Globe.

Letak Indonesia di "Cincin Api" samudera Pasifik menjadikan negara ini salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Negara kepulauan yang luas ini terletak di atas titik pertemuan beberapa lempeng tektonik utama, sehingga sangat rentan tidak hanya terhadap gempa bumi yang sering terjadi, tetapi juga letusan gunung berapi, tsunami, dan bencana geologi lainnya. 

Setiap tahun, ribuan gempa tercatat, beberapa di antaranya mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Dikombinasikan dengan banjir dan tanah longsor musiman, negara ini menghadapi tantangan yang terus-menerus dalam memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan bencana bagi lebih dari 280 juta penduduknya yang tersebar di ribuan pulau.

TerkaitTRT Global - Mengapa prediksi gempa bumi tetap menjadi ilmu yang tidak dapat diprediksi
SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us