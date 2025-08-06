Delapan puluh tahun yang lalu, pada pagi hari tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pembom B-29 milik Amerika Serikat lepas landas dari Tinian, Kepulauan Mariana Utara. Pada pukul 08.15 pagi, bom jenis baru yang dibawanya meledak sekitar 600 meter di atas kota Hiroshima.

Dalam hitungan detik pertama, bola api dengan diameter 300 meter mulai melahap segala sesuatu di jalurnya. Bola api yang sangat panas ini meningkatkan suhu di permukaan tanah hingga lebih dari 3800°C, menguapkan semua jaringan hidup.

Gelombang ledakan bom menghancurkan bangunan ke segala arah. Gas yang terbakar oleh bola api menciptakan kekosongan besar, dan debu serta puing-puing bergegas mengisi ruang tersebut. Sebuah awan berbentuk jamur yang kurus menjulang di atas kota Hiroshima yang kini rata dengan tanah.

Dalam hitungan menit, 80.000 orang tewas akibat senjata nuklir pertama yang pernah digunakan dalam perang. Ratusan ribu lainnya meninggal akibat dampaknya dalam beberapa bulan berikutnya. Serangan kedua di Nagasaki tiga hari kemudian menyebabkan kematian 100.000 orang lagi. Setidaknya 38.000 dari korban tewas adalah bayi dan anak-anak.

Peringatan bagi penyintas

Namun, di bawah awan jamur tersebut, tidak semua orang tewas. Penyintas seperti Setsuko Thurlow, yang berusia 13 tahun ketika bom dijatuhkan di Hiroshima, telah menghabiskan puluhan tahun menceritakan kepada dunia tentang dampak senjata nuklir, dengan harapan agar senjata ini tidak pernah digunakan lagi. Dalam pidato penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian 2017, Setsuko menggambarkan pengalamannya:

“Saat saya merangkak keluar, reruntuhan terbakar. Sebagian besar teman sekelas saya di gedung itu terbakar hidup-hidup. Saya melihat kehancuran total yang tak terbayangkan di sekitar saya.

“Barisan sosok-sosok seperti hantu berjalan perlahan. Orang-orang yang terluka parah, mereka berdarah, terbakar, menghitam, dan bengkak. Bagian tubuh mereka hilang. Daging dan kulit menggantung dari tulang mereka. Ada yang bola matanya tergantung di tangan mereka. Ada yang perutnya terbuka, ususnya terburai.

“Bau busuk daging manusia yang terbakar memenuhi udara. Dengan satu bom, kota tercinta saya hancur total.”

Kisah-kisah tentang apa yang terjadi ketika senjata nuklir digunakan, meskipun menyakitkan bagi para penyintas untuk diceritakan, adalah pengingat penting bahwa senjata ini dirancang untuk menyebabkan kerusakan besar. Senjata yang dirancang untuk membakar habis sebuah kota.

Bom yang dijatuhkan oleh AS di Hiroshima dan Nagasaki hanya sebagian kecil dari ukuran senjata nuklir yang ada di gudang senjata saat ini. Nuclear Ban Monitor memperkirakan bahwa total daya ledak dari 9.604 hulu ledak nuklir yang tersedia pada awal tahun 2025 setara dengan lebih dari 146.500 bom Hiroshima.

Setiap bom memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota dalam hitungan detik, membunuh puluhan ribu orang dalam kilatan api. Dengan mayoritas populasi dunia tinggal di lebih dari 11 ribu kota di seluruh dunia, ada lebih dari cukup senjata nuklir yang siap digunakan untuk menghancurkan kehidupan seperti yang kita kenal.