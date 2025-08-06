Delapan puluh tahun yang lalu, pada pagi hari tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pembom B-29 milik Amerika Serikat lepas landas dari Tinian, Kepulauan Mariana Utara. Pada pukul 08.15 pagi, bom jenis baru yang dibawanya meledak sekitar 600 meter di atas kota Hiroshima.
Dalam hitungan detik pertama, bola api dengan diameter 300 meter mulai melahap segala sesuatu di jalurnya. Bola api yang sangat panas ini meningkatkan suhu di permukaan tanah hingga lebih dari 3800°C, menguapkan semua jaringan hidup.
Gelombang ledakan bom menghancurkan bangunan ke segala arah. Gas yang terbakar oleh bola api menciptakan kekosongan besar, dan debu serta puing-puing bergegas mengisi ruang tersebut. Sebuah awan berbentuk jamur yang kurus menjulang di atas kota Hiroshima yang kini rata dengan tanah.
Dalam hitungan menit, 80.000 orang tewas akibat senjata nuklir pertama yang pernah digunakan dalam perang. Ratusan ribu lainnya meninggal akibat dampaknya dalam beberapa bulan berikutnya. Serangan kedua di Nagasaki tiga hari kemudian menyebabkan kematian 100.000 orang lagi. Setidaknya 38.000 dari korban tewas adalah bayi dan anak-anak.
Peringatan bagi penyintas
Namun, di bawah awan jamur tersebut, tidak semua orang tewas. Penyintas seperti Setsuko Thurlow, yang berusia 13 tahun ketika bom dijatuhkan di Hiroshima, telah menghabiskan puluhan tahun menceritakan kepada dunia tentang dampak senjata nuklir, dengan harapan agar senjata ini tidak pernah digunakan lagi. Dalam pidato penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian 2017, Setsuko menggambarkan pengalamannya:
“Saat saya merangkak keluar, reruntuhan terbakar. Sebagian besar teman sekelas saya di gedung itu terbakar hidup-hidup. Saya melihat kehancuran total yang tak terbayangkan di sekitar saya.
“Barisan sosok-sosok seperti hantu berjalan perlahan. Orang-orang yang terluka parah, mereka berdarah, terbakar, menghitam, dan bengkak. Bagian tubuh mereka hilang. Daging dan kulit menggantung dari tulang mereka. Ada yang bola matanya tergantung di tangan mereka. Ada yang perutnya terbuka, ususnya terburai.
“Bau busuk daging manusia yang terbakar memenuhi udara. Dengan satu bom, kota tercinta saya hancur total.”
Kisah-kisah tentang apa yang terjadi ketika senjata nuklir digunakan, meskipun menyakitkan bagi para penyintas untuk diceritakan, adalah pengingat penting bahwa senjata ini dirancang untuk menyebabkan kerusakan besar. Senjata yang dirancang untuk membakar habis sebuah kota.
Bom yang dijatuhkan oleh AS di Hiroshima dan Nagasaki hanya sebagian kecil dari ukuran senjata nuklir yang ada di gudang senjata saat ini. Nuclear Ban Monitor memperkirakan bahwa total daya ledak dari 9.604 hulu ledak nuklir yang tersedia pada awal tahun 2025 setara dengan lebih dari 146.500 bom Hiroshima.
Setiap bom memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota dalam hitungan detik, membunuh puluhan ribu orang dalam kilatan api. Dengan mayoritas populasi dunia tinggal di lebih dari 11 ribu kota di seluruh dunia, ada lebih dari cukup senjata nuklir yang siap digunakan untuk menghancurkan kehidupan seperti yang kita kenal.
Serangan AS di Hiroshima dan Nagasaki, setelah uji coba nuklir pertama di New Mexico beberapa minggu sebelumnya, menunjukkan bahwa senjata nuklir tidak dapat digunakan tanpa menyebabkan kerusakan antargenerasi yang katastrofik, serta melanggar hati nurani publik dan hak asasi manusia yang mendasar.
Delapan puluh tahun hidup di bawah ancaman eksistensial senjata nuklir sudah cukup, dan kebutuhan untuk menghilangkannya sangat mendesak.
Ancaman bahwa senjata nuklir dapat digunakan kembali, baik secara tidak sengaja maupun sengaja, berada pada tingkat yang tinggi – bahkan mungkin lebih tinggi – didorong oleh ketegangan nuklir di Ukraina, Timur Tengah, antara India dan Pakistan, serta di Semenanjung Korea.
Para penyintas Hiroshima dan Nagasaki, yang dikenal sebagai hibakusha, telah berkampanye selama puluhan tahun untuk penghapusan senjata nuklir, dan pada bulan Desember lalu, Konfederasi Seluruh Jepang untuk Organisasi Korban Bom A dan H, Nihon Hidankyo, dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian sebagai pengakuan atas upaya ini.
Sekarang adalah waktu yang tepat
Peringatan 80 tahun peristiwa yang mengubah hidup mereka selamanya adalah momen yang tepat bagi para pemimpin negara-negara bersenjata nuklir, yang telah memberi selamat atas Nobel mereka, untuk menindaklanjuti kata-kata mereka dan melakukan apa yang diminta oleh hibakusha – bergabung dengan Perjanjian PBB tentang Larangan Senjata Nuklir (TPNW) dan melucuti senjata.
TPNW terus berkembang dengan kuat – setengah dari negara-negara di dunia kini telah menandatangani atau meratifikasinya, dan lebih banyak lagi yang akan menyusul.
Negara-negara ini menolak doktrin pencegahan nuklir yang ilusi dan mematikan dengan menerapkan rencana berbasis realitas untuk menghilangkan senjata nuklir, sebuah rencana yang melibatkan pemerintah, perwakilan terpilih, organisasi internasional, masyarakat sipil, sektor keuangan, serta orang-orang dan komunitas yang dirugikan oleh senjata nuklir, termasuk komunitas adat dan perempuan serta anak-anak yang secara tidak proporsional terkena dampak senjata ini.
Perjanjian ini adalah solusi yang jelas untuk mengakhiri ancaman nuklir karena menyediakan jalur di bawah hukum internasional menuju perlucutan senjata yang adil dan dapat diverifikasi.
Mengingat ketegangan geopolitik yang melibatkan negara-negara bersenjata nuklir, ini bukan waktunya untuk mengurangi ambisi kita. Usulan seperti deklarasi tidak menggunakan atau pembaruan perjanjian pengendalian senjata tidak akan menghilangkan ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh keberadaan senjata ini.
Risiko besar bahwa senjata nuklir dapat digunakan kembali dalam konflik untuk pertama kalinya dalam 80 tahun berarti kita perlu terus fokus pada penghapusan total senjata nuklir dan terus memberikan tekanan pada negara-negara bersenjata nuklir untuk bergabung dengan TPNW.
Rasa kemanusiaan tidak mampu membiarkan bom nuklir lain dijatuhkan, atau awan jamur lain muncul.