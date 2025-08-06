Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa ia akan meningkatkan tarif impor dari India dari tingkat saat ini sebesar 25 persen menjadi "sangat signifikan" dalam 24 jam ke depan, mengingat terus berlanjutnya pembelian minyak Rusia oleh New Delhi.

"India bukan mitra dagang yang baik, karena mereka banyak berbisnis dengan kita, tetapi kita tidak banyak berbisnis dengan mereka. Jadi, kami menetapkan tarif 25 persen, tetapi saya pikir saya akan menaikkannya secara signifikan dalam 24 jam ke depan, karena mereka membeli minyak Rusia," kata Trump dalam wawancara yang disiarkan di CNBC.

Ia juga menyebut bahwa tawaran "tarif nol" untuk impor barang AS ke India tidak cukup baik, menekankan bahwa India "membiayai perang" di Ukraina.

Ancaman Trump terhadap India terkait pembelian minyak Rusia dimulai pada 31 Juli, ketika ia mengumumkan tarif 25 persen untuk barang-barang India, bersama dengan sanksi yang belum ditentukan.

Hal ini terjadi sehari setelah India menuduh AS dan Uni Eropa melakukan "penargetan yang tidak adil dan tidak masuk akal" atas impor minyak Rusia yang terus berlanjut, menolak kritik dari pemerintah Barat.

India juga menyatakan bahwa AS terus membeli uranium heksafluorida untuk industri nuklirnya, paladium untuk kendaraan listrik, serta berbagai bahan kimia dan pupuk dari Rusia.

"Berbeda dengan kasus kami, perdagangan semacam itu bahkan bukan merupakan kebutuhan nasional yang vital," kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, pada hari Senin mengatakan bahwa AS mendorong impor semacam itu oleh India pada awal perang Moskow-Kiev yang sedang berlangsung, dengan tujuan "memperkuat stabilitas pasar energi global."