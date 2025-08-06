POLITIK
2 menit membaca
Trump menuduh India 'memicu perang' di Ukraina
Presiden AS Trump mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk "secara substansial" menaikkan tarif atas impor India dalam 24 jam ke depan terkait pembelian minyak Rusia oleh New Delhi.
Trump menuduh India 'memicu perang' di Ukraina
India adalah pembeli terbesar minyak mentah laut dari Rusia, yang saat ini berada di bawah sanksi yang dipimpin Barat. / AP
20 jam yang lalu

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa ia akan meningkatkan tarif impor dari India dari tingkat saat ini sebesar 25 persen menjadi "sangat signifikan" dalam 24 jam ke depan, mengingat terus berlanjutnya pembelian minyak Rusia oleh New Delhi.

"India bukan mitra dagang yang baik, karena mereka banyak berbisnis dengan kita, tetapi kita tidak banyak berbisnis dengan mereka. Jadi, kami menetapkan tarif 25 persen, tetapi saya pikir saya akan menaikkannya secara signifikan dalam 24 jam ke depan, karena mereka membeli minyak Rusia," kata Trump dalam wawancara yang disiarkan di CNBC.

Ia juga menyebut bahwa tawaran "tarif nol" untuk impor barang AS ke India tidak cukup baik, menekankan bahwa India "membiayai perang" di Ukraina.

Ancaman Trump terhadap India terkait pembelian minyak Rusia dimulai pada 31 Juli, ketika ia mengumumkan tarif 25 persen untuk barang-barang India, bersama dengan sanksi yang belum ditentukan.

Hal ini terjadi sehari setelah India menuduh AS dan Uni Eropa melakukan "penargetan yang tidak adil dan tidak masuk akal" atas impor minyak Rusia yang terus berlanjut, menolak kritik dari pemerintah Barat.

India juga menyatakan bahwa AS terus membeli uranium heksafluorida untuk industri nuklirnya, paladium untuk kendaraan listrik, serta berbagai bahan kimia dan pupuk dari Rusia.

"Berbeda dengan kasus kami, perdagangan semacam itu bahkan bukan merupakan kebutuhan nasional yang vital," kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, pada hari Senin mengatakan bahwa AS mendorong impor semacam itu oleh India pada awal perang Moskow-Kiev yang sedang berlangsung, dengan tujuan "memperkuat stabilitas pasar energi global."

recommended

Pada hari Minggu, seorang pejabat senior pemerintahan Trump menuduh India membiayai perang Rusia dengan Ukraina melalui pembelian minyak dalam jumlah besar.

Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, mengatakan kepada Fox News bahwa India menyaingi China dalam impor energi Rusia, yang bertentangan dengan klaim New Delhi tentang persahabatannya dengan Washington.

"Orang-orang akan terkejut mengetahui bahwa India pada dasarnya setara dengan China dalam membeli minyak Rusia," kata Miller.

"Apa yang dia (Presiden AS Donald Trump) katakan dengan sangat jelas adalah bahwa tidak dapat diterima bagi India untuk terus membiayai perang ini dengan membeli minyak dari Rusia."

Miller mengulangi kritik Trump sebelumnya terhadap praktik perdagangan dan kebijakan imigrasi New Delhi, menggambarkannya sebagai "merugikan" pekerja Amerika.

"India menggambarkan dirinya sebagai salah satu teman terdekat kita di dunia, tetapi mereka tidak menerima produk kita," katanya.

"Presiden Trump menginginkan hubungan yang luar biasa, tetapi kita perlu bersikap realistis dalam menangani pembiayaan perang ini."

SUMBER:TRT World and Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us