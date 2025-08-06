Amerika Serikat merasa kecewa karena India dianggap “secara efektif membiayai” perang Rusia di Ukraina dengan membeli minyak dari Moskow.

Presiden AS Donald Trump meminta New Delhi untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia , yang telah dikenai sanksi ekonomi berat oleh AS dan negara-negara Barat lainnya sejak ofensifnya di Ukraina dimulai lebih dari tiga tahun lalu.

Selain mengumumkan tarif 25 persen pada produk India minggu lalu, Trump juga mengancam akan mengenakan pajak 100 persen pada impor dari negara-negara seperti India dan China yang terus membeli minyak Rusia.

Ancaman AS ini dimaksudkan untuk memotong salah satu sumber pendapatan utama Moskow, sehingga memaksanya menandatangani kesepakatan damai di Ukraina.

Hingga saat ini, India belum memberikan komentar atas permintaan Trump, meskipun kantor berita Reuters mengutip sumber anonim yang mengatakan bahwa India kemungkinan besar tidak akan mengikuti tuntutan AS terkait pembelian minyak dari Rusia.

“Motivasi India terutama adalah otonomi strategis dan keamanan energi. Sejak akhir Perang Dingin, India telah mempertahankan kebijakan luar negeri yang tidak berpihak,” kata Dr. Waqar Badshah, asisten profesor ekonomi di Universitas Istanbul, kepada TRT World.

Sikap kebijakan luar negeri yang tidak berpihak – yang berarti New Delhi tidak secara resmi memihak atau menentang blok kekuatan besar mana pun – terus berlanjut di bawah Perdana Menteri India Narendra Modi, tambahnya.

“Membeli minyak Rusia dengan harga diskon membantu India mengelola inflasi, mendukung kebutuhan energinya yang terus meningkat, dan mendiversifikasi pemasok,” kata Badshah.

Menghindari sanksi Barat

Sanksi membatasi kemampuan suatu negara untuk berdagang dengan dunia luar. Setelah dikenai sanksi, bisnis atau bank tidak dapat melakukan transaksi dalam mata uang utama atau menggunakan SWIFT, jaringan pembayaran global yang digunakan bank untuk memproses perdagangan lintas batas.

Namun, sanksi ini gagal menghalangi India untuk secara besar-besaran meningkatkan impor minyak Rusia dalam beberapa tahun terakhir.

Dari kurang dari $9 miliar pada tahun 2021, impor India dari Rusia meningkat tujuh kali lipat menjadi lebih dari $64 miliar pada tahun 2024, sebagian besar karena pembelian minyak dengan harga diskon.

Sebagai pemasok energi tunggal terbesar, Rusia menyediakan 35 persen dari total impor minyak India. Permintaan minyak yang besar dari India telah membantu Rusia menahan dampak sanksi dan menyelamatkannya dari isolasi ekonomi total.

Dengan pangsa 11,1 persen, Rusia adalah produsen minyak mentah terbesar ketiga di dunia pada tahun 2024, setelah AS (20,8 persen) dan Arab Saudi (11,2 persen). Rusia juga menjadi eksportir minyak mentah terbesar ketiga pada tahun yang sama.

China menjadi importir minyak mentah terbesar pada tahun 2024 , diikuti oleh Eropa, AS, dan India.

Para analis mengatakan bahwa India berhasil menghindari sanksi Barat meskipun memiliki kerja sama ekonomi yang erat dengan Moskow karena beberapa alasan.