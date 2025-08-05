India menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa melakukan "penargetan yang tidak adil dan tidak masuk akal" terkait impor minyak Rusia yang terus berlanjut, dengan menolak kritik dari pemerintah Barat dan membela perdagangan energinya sebagai hal yang penting untuk keamanan nasional.

"Penargetan terhadap India tidak adil dan tidak masuk akal," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Randhir Jaiswal, dalam sebuah pernyataan.

"Seperti halnya ekonomi besar lainnya, India akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan ekonominya."

Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump berjanji untuk meningkatkan tarif pada barang-barang India atas apa yang ia sebut sebagai pembelian "besar-besaran" minyak Rusia yang dijual kembali untuk keuntungan.

"Karena hal ini, saya akan secara substansial menaikkan tarif yang dibayar India kepada AS," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

Ia tidak memberikan rincian spesifik, tetapi tarif yang saat ini sebesar 10 persen pada produk India diperkirakan akan naik menjadi 25 persen akhir pekan ini.

India membela hubungan energinya dengan Moskow sebagai konsekuensi dari perang di Ukraina.

"India mulai mengimpor dari Rusia karena pasokan tradisional dialihkan ke Eropa setelah pecahnya konflik," kata kementerian luar negeri.

Pada saat itu, Washington "secara aktif mendorong impor semacam itu oleh India untuk memperkuat stabilitas pasar energi global," tambahnya.