India kritik AS, sebut bahwa AS juga impor uranium, paladium dan mineral lainnya dari Rusia
New Delhi membela hubungan energi strategisnya dengan Moskow, mengutip standar ganda Barat dan berjanji akan melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya ditengah ancaman tarif baru Trump.
FOTO FILE: Sanksi terbaru AS terhadap Rusia menyebabkan kekacauan dalam perdagangan minyak global. / Reuters
5 Agustus 2025

India menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa melakukan "penargetan yang tidak adil dan tidak masuk akal" terkait impor minyak Rusia yang terus berlanjut, dengan menolak kritik dari pemerintah Barat dan membela perdagangan energinya sebagai hal yang penting untuk keamanan nasional.

"Penargetan terhadap India tidak adil dan tidak masuk akal," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Randhir Jaiswal, dalam sebuah pernyataan.

"Seperti halnya ekonomi besar lainnya, India akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan ekonominya."

Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump berjanji untuk meningkatkan tarif pada barang-barang India atas apa yang ia sebut sebagai pembelian "besar-besaran" minyak Rusia yang dijual kembali untuk keuntungan.

"Karena hal ini, saya akan secara substansial menaikkan tarif yang dibayar India kepada AS," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

Ia tidak memberikan rincian spesifik, tetapi tarif yang saat ini sebesar 10 persen pada produk India diperkirakan akan naik menjadi 25 persen akhir pekan ini.

India membela hubungan energinya dengan Moskow sebagai konsekuensi dari perang di Ukraina.

"India mulai mengimpor dari Rusia karena pasokan tradisional dialihkan ke Eropa setelah pecahnya konflik," kata kementerian luar negeri.

Pada saat itu, Washington "secara aktif mendorong impor semacam itu oleh India untuk memperkuat stabilitas pasar energi global," tambahnya.

India juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai standar ganda dari para pengkritiknya, dengan mencatat bahwa AS dan Uni Eropa terus berdagang secara luas dengan Rusia di berbagai sektor.

"Impor LNG Eropa pada tahun 2024 mencapai rekor 16,5 juta ton," kata pernyataan tersebut.

Pada tahun 2023, Uni Eropa mencatat perdagangan bilateral barang dengan Rusia sebesar €67,5 miliar dan tambahan €17,2 miliar dalam jasa.

Kementerian tersebut mencantumkan impor Eropa dari Rusia, termasuk pupuk, produk pertambangan, bahan kimia, dan mesin.

Ia juga menyebutkan bahwa AS terus membeli uranium heksafluorida untuk industri nuklirnya, paladium untuk kendaraan listrik, serta berbagai bahan kimia dan pupuk dari Rusia.

"Berbeda dengan kasus kami, perdagangan semacam itu bahkan bukan merupakan kebutuhan nasional yang vital," kata Jaiswal.

India, yang kini menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia, telah muncul sebagai pembeli utama minyak Rusia dengan diskon sejak perang Ukraina pada tahun 2022, membantu menstabilkan pendapatan ekspor Moskow sambil menghemat miliaran dolar dalam biaya energi.

Pada tahun 2024, India mencatat surplus perdagangan hampir $46 miliar dengan Amerika Serikat, mitra dagang terbesarnya, dengan total ekspor mencapai $87,4 miliar.

India mengatakan tidak akan mengungkapkan langkah apa yang mungkin diambil sebagai tanggapan terhadap kenaikan tarif AS, tetapi menegaskan bahwa pihaknya bermaksud melindungi kepentingan ekonominya.

