Sebuah kartu basket yang menampilkan legenda NBA Michael Jordan dan Kobe Bryant terjual dengan harga fantastis senilai 12,932 juta dolar AS (sekitar Rp 212 miliar) di sebuah rumah lelang di Texas, Amerika Serikat. Angka ini menjadikannya kartu olahraga termahal dalam sejarah.

Heritage Auctions di Dallas mengumumkan melalui platform X pada Minggu bahwa kartu 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs tersebut memecahkan rekor dalam ajang Summer Platinum Night Sports Auction pada Sabtu.

“Tawaran untuk kartu 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant #DL-KM Signed melambung bak para pemain yang tergambar di atasnya, hingga akhirnya mencapai 12.932.000 dolar AS,” kata pihak rumah lelang.

Kartu ini istimewa karena menampilkan potret, tanda tangan, serta potongan logo jersey NBA dari kedua legenda basket tersebut. Ini merupakan satu-satunya kartu dual Logoman yang menampilkan Jordan dan Bryant, dengan patch jersey Jordan berupa varian emas khusus.