Sebuah kartu basket yang menampilkan legenda NBA Michael Jordan dan Kobe Bryant terjual dengan harga fantastis senilai 12,932 juta dolar AS (sekitar Rp 212 miliar) di sebuah rumah lelang di Texas, Amerika Serikat. Angka ini menjadikannya kartu olahraga termahal dalam sejarah.
Heritage Auctions di Dallas mengumumkan melalui platform X pada Minggu bahwa kartu 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs tersebut memecahkan rekor dalam ajang Summer Platinum Night Sports Auction pada Sabtu.
“Tawaran untuk kartu 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant #DL-KM Signed melambung bak para pemain yang tergambar di atasnya, hingga akhirnya mencapai 12.932.000 dolar AS,” kata pihak rumah lelang.
Kartu ini istimewa karena menampilkan potret, tanda tangan, serta potongan logo jersey NBA dari kedua legenda basket tersebut. Ini merupakan satu-satunya kartu dual Logoman yang menampilkan Jordan dan Bryant, dengan patch jersey Jordan berupa varian emas khusus.
Transaksi ini melampaui rekor kartu NBA sebelumnya senilai 5,2 juta dolar AS—lebih dari dua kali lipat—dan sedikit mengungguli rekor lelang kartu olahraga yang dipegang kartu 1952 Topps Mickey Mantle dengan harga 12,6 juta dolar AS pada 2022.
Koleksi Jordan-Bryant kini tercatat sebagai memorabilia olahraga termahal kedua sepanjang sejarah, hanya kalah dari jersey Babe Ruth di World Series 1932 yang terjual 24,12 juta dolar AS pada 2024.
Nama pembelinya tidak diungkapkan.
Jordan kerap dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa NBA dengan enam gelar juara, sementara Bryant—legenda basket lainnya—meraih lima gelar juara sepanjang kariernya sebelum meninggal dunia secara tragis pada Januari 2020 dalam kecelakaan helikopter.