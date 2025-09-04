Google disebut tengah menjalankan kontrak enam bulan senilai $45 juta dengan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyebarkan pesan pemerintah dan mengecilkan krisis kemanusiaan di Gaza, menurut laporan Drop Site News.

Kontrak yang ditandatangani pada akhir Juni itu menggambarkan Google sebagai “entitas kunci” dalam mendukung strategi hubungan masyarakat Netanyahu, lapor media tersebut pada Rabu.

Kampanye dimulai beberapa hari setelah Israel memblokir masuknya makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan pasokan kemanusiaan lainnya ke Gaza pada 2 Maret. Saat itu, anggota parlemen mempertanyakan pejabat pemerintah apakah ada persiapan menghadapi dampak buruk di ranah opini publik.

Seorang juru bicara militer Israel kala itu mengatakan pihak berwenang bisa meluncurkan kampanye digital “untuk menjelaskan bahwa tidak ada kelaparan dan menampilkan data.”

Sejak itu, iklan pemerintah yang menyangkal adanya kelaparan di Gaza tersebar luas, termasuk sebuah video YouTube dari Kementerian Luar Negeri Israel yang menyatakan “ada makanan di Gaza. Klaim lain adalah kebohongan.” Video tersebut telah ditonton lebih dari 6 juta kali, sebagian besar melalui promosi berbayar.

Menurut laporan tersebut, iklan-iklan ini dikelola lewat YouTube dan platform Display & Video 360 milik Google, dan dalam dokumen pemerintah digambarkan sebagai “hasbara” — istilah dalam bahasa Ibrani yang kerap diterjemahkan sebagai “propaganda.”

Catatan menunjukkan Israel juga menghabiskan $3 juta untuk iklan di perusahaan media sosial AS X dan $2,1 juta di platform Prancis-Israel Outbrain/Teads.