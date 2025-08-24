POLITIK
Korea Selatan mengumumkan rencana tiga tahap untuk mendorong Korea Utara menuju denuklirisasi
Seoul berencana untuk memanfaatkan aliansinya dengan Washington dan dialog antar-Korea untuk menciptakan kondisi bagi Pyongyang untuk membatasi ambisi nuklirnya, sambil menjaga hubungan dengan Jepang dan China dalam isu-isu regional yang lebih luas.
Ketegangan Korea Selatan dan Korea Utara. / AP
24 Agustus 2025

Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa ia akan mengejar rencana "denuklirisasi" tiga tahap untuk meyakinkan Korea Utara agar meninggalkan program nuklirnya, dimulai dengan membekukan program nuklir dan misil Pyongyang pada tahap pertama.

Pada tahap kedua dan terakhir, rencana tersebut bertujuan untuk "mengurangi dan membongkar" program nuklir Korea Utara, menurut laporan Yonhap News yang berbasis di Seoul, mengutip ringkasan resmi wawancara sebelum kunjungan presiden ke Tokyo untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba.

Seoul mengejar strategi ini melalui upaya aktif untuk berdialog dengan Pyongyang berdasarkan aliansi "kokoh" dengan Amerika Serikat, kata Presiden Lee kepada harian Jepang, Yomiuri Shimbun.

Ini adalah pertama kalinya Lee, yang menjabat pada awal Juni, mengumumkan rencana seperti itu untuk meyakinkan Korea Utara agar menghapus program senjata nuklirnya. Korea Utara telah menolak tawaran perdamaian dan dialog dari Lee.

Dengan tetap menjaga koordinasi erat dengan sekutu lamanya, Amerika Serikat, Lee menyatakan bahwa Seoul akan secara aktif mengejar dialog antar-Korea untuk menciptakan kondisi yang lebih baik demi mencapai tujuan tersebut.

Setelah mengadakan pembicaraan puncak dengan Ishiba, Lee akan terbang ke Washington untuk mengadakan pertemuan puncak pertamanya dengan Presiden AS Donald Trump pada hari Senin mendatang.

Mengenai hubungan dengan Jepang, Lee mengatakan bahwa pemerintahannya akan menghormati perjanjian masa lalu terkait isu kerja paksa pada masa perang dan perempuan yang menjadi budak tentara Jepang, yang secara eufemistik disebut "wanita penghibur."

"Sangat sulit bagi rakyat Korea Selatan untuk menerima perjanjian-perjanjian ini," katanya. "Namun, karena ini adalah janji yang dibuat antarnegara, akan tidak bijaksana untuk membatalkannya."

Lee, yang sebelumnya mengkritik perjanjian tersebut, mengatakan bahwa sebagai presiden, ia berniat untuk menghormatinya demi kepentingan hubungan bilateral.

Menjelaskan China sebagai "negara yang dekat, tidak terpisahkan secara geografis dan ekonomi," Lee mengatakan bahwa Seoul berupaya untuk bekerja sama jika memungkinkan dan bersaing jika diperlukan, berdasarkan pertimbangan menyeluruh antara kedua negara tetangga tersebut.

SUMBER:AA
