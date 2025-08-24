Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa ia akan mengejar rencana "denuklirisasi" tiga tahap untuk meyakinkan Korea Utara agar meninggalkan program nuklirnya, dimulai dengan membekukan program nuklir dan misil Pyongyang pada tahap pertama.

Pada tahap kedua dan terakhir, rencana tersebut bertujuan untuk "mengurangi dan membongkar" program nuklir Korea Utara, menurut laporan Yonhap News yang berbasis di Seoul, mengutip ringkasan resmi wawancara sebelum kunjungan presiden ke Tokyo untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba.

Seoul mengejar strategi ini melalui upaya aktif untuk berdialog dengan Pyongyang berdasarkan aliansi "kokoh" dengan Amerika Serikat, kata Presiden Lee kepada harian Jepang, Yomiuri Shimbun.

Ini adalah pertama kalinya Lee, yang menjabat pada awal Juni, mengumumkan rencana seperti itu untuk meyakinkan Korea Utara agar menghapus program senjata nuklirnya. Korea Utara telah menolak tawaran perdamaian dan dialog dari Lee.

Dengan tetap menjaga koordinasi erat dengan sekutu lamanya, Amerika Serikat, Lee menyatakan bahwa Seoul akan secara aktif mengejar dialog antar-Korea untuk menciptakan kondisi yang lebih baik demi mencapai tujuan tersebut.

Setelah mengadakan pembicaraan puncak dengan Ishiba, Lee akan terbang ke Washington untuk mengadakan pertemuan puncak pertamanya dengan Presiden AS Donald Trump pada hari Senin mendatang.