Filipina dan Australia sedang bekerja menuju kesepakatan pertahanan baru yang akan ditandatangani tahun depan, menurut pernyataan menteri pertahanan kedua negara pada hari Jumat. Kedua negara ini berupaya meningkatkan kerja sama militer untuk menghadapi tantangan keamanan bersama di kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, mengatakan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan yang ditingkatkan ini akan membuka jalan bagi latihan militer bersama yang lebih sering, meningkatkan kemampuan operasional gabungan, dan memperkuat pencegahan di kawasan.

Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, yang sedang berada di Manila untuk pertemuan tingkat menteri, menyatakan bahwa perjanjian ini juga akan mendukung pengembangan infrastruktur pertahanan di Filipina. Proyek-proyek direncanakan di lima lokasi, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Kerja sama keamanan antara kedua sekutu ini semakin mendalam karena mereka berupaya menghadapi apa yang mereka gambarkan sebagai aktivitas China yang semakin agresif di Laut China Selatan.

Sebelum kunjungan Marles, militer Filipina melaporkan peningkatan kehadiran kapal-kapal China di sekitar Second Thomas Shoal yang disengketakan, bertepatan dengan latihan bersama yang sedang berlangsung antara Canberra dan Manila.

Latihan selama 15 hari yang disebut ALON, kata dalam bahasa Filipina yang berarti 'gelombang', dimulai pada 15 Agustus. Latihan ini mencakup pelayaran bersama antara angkatan laut Filipina, Australia, dan Kanada di Laut China Selatan, sebuah wilayah yang memanas setelah insiden tabrakan antara dua kapal China pekan lalu.

Tindakan China di Laut China Selatan "bukan hanya menjadi perhatian, tetapi juga kecaman," kata Teodoro dalam konferensi pers bersama dengan Marles, seraya menambahkan bahwa tindakan tersebut telah memperbesar "defisit kepercayaan" terhadap China.