ASIA
2 menit membaca
Pakistan dan China berjanji untuk memperdalam kemitraan di 'segala cuaca' dan kondisi
Islamabad berterima kasih kepada Beijing atas dukungannya terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan "sikap prinsipil atas sengketa Jammu dan Kashmir" Pakistan.
Pakistan dan China berjanji untuk memperdalam kemitraan di 'segala cuaca' dan kondisi
Menteri luar negeri China sebut negaranya bidik kerja sama pertanian dan pertambangan dengan Pakistan. / AP
20 jam yang lalu

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, bertemu dengan diplomat senior China, Wang Yi, dan berjanji untuk memperkuat hubungan antara Islamabad dan Beijing.

Dalam pernyataan dari kantornya pada hari Kamis, Sharif menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan Pakistan terhadap China dalam isu-isu inti. Ia juga menyatakan komitmen Islamabad untuk memperdalam “kemitraan strategis kooperatif segala cuaca” dengan Beijing.

Sharif menyampaikan keinginan Pakistan untuk memperluas kerja sama dengan China di bidang perdagangan, investasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertanian, industrialisasi, pertambangan, dan sektor-sektor penting lainnya.

Wang Yi menyatakan bahwa Beijing “bersemangat” untuk meningkatkan hubungan dengan Pakistan ke “tingkat baru kerja sama dan kolaborasi”.

Ia memuji komitmen teguh Pakistan dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya, serta memastikan bahwa China akan terus bekerja sama erat dengan Islamabad untuk mempromosikan perdamaian, pembangunan, dan stabilitas regional.

Wang juga bertemu dengan Presiden Asif Ali Zardari, yang mengucapkan terima kasih kepada China atas dukungannya terhadap kedaulatan, integritas teritorial, pembangunan nasional Pakistan, serta sikap prinsipilnya terkait sengketa Kashmir.

TerkaitTRT Global - China, Afghanistan, dan Pakistan sepakat memperkuat hubungan usai pertemuan para Menlu di Kabul

Dialog strategis

Direkomendasikan

Wang dan mitranya dari Pakistan, Ishaq Dar, juga memimpin bersama putaran keenam dialog strategis di Kementerian Luar Negeri.

Menurut laporan dari kementerian Wang, China bersedia bekerja sama dengan Pakistan di bidang industri, pertanian, dan pertambangan.

Wang menyatakan bahwa Beijing akan terus mendukung Pakistan dalam menjaga kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas teritorial, dan memerangi terorisme.

Ia menambahkan bahwa China akan terus memberikan prioritas kepada Pakistan dalam diplomasi regionalnya. Kedua negara diharapkan dapat bekerja sama untuk melindungi sistem perdagangan multilateral, menentang intimidasi sepihak, dan meningkatkan Koridor Ekonomi China-Pakistan.

“China menghargai upaya tanpa henti dan pengorbanan besar yang dilakukan Pakistan dalam memerangi terorisme,” kata Wang, menurut pernyataan kementerian China.

Dalam konferensi pers, Wang juga menyambut Sharif untuk menghadiri pertemuan puncak dan kegiatan yang menandai penyerahan resmi Jepang pada akhir Perang Dunia II, yang akan menampilkan parade militer besar-besaran di Beijing.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga diperkirakan akan menghadiri parade tersebut di ibu kota China pada 3 September.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us