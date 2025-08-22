Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, bertemu dengan diplomat senior China, Wang Yi, dan berjanji untuk memperkuat hubungan antara Islamabad dan Beijing.

Dalam pernyataan dari kantornya pada hari Kamis, Sharif menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan Pakistan terhadap China dalam isu-isu inti. Ia juga menyatakan komitmen Islamabad untuk memperdalam “kemitraan strategis kooperatif segala cuaca” dengan Beijing.

Sharif menyampaikan keinginan Pakistan untuk memperluas kerja sama dengan China di bidang perdagangan, investasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertanian, industrialisasi, pertambangan, dan sektor-sektor penting lainnya.

Wang Yi menyatakan bahwa Beijing “bersemangat” untuk meningkatkan hubungan dengan Pakistan ke “tingkat baru kerja sama dan kolaborasi”.

Ia memuji komitmen teguh Pakistan dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya, serta memastikan bahwa China akan terus bekerja sama erat dengan Islamabad untuk mempromosikan perdamaian, pembangunan, dan stabilitas regional.

Wang juga bertemu dengan Presiden Asif Ali Zardari, yang mengucapkan terima kasih kepada China atas dukungannya terhadap kedaulatan, integritas teritorial, pembangunan nasional Pakistan, serta sikap prinsipilnya terkait sengketa Kashmir.

Dialog strategis