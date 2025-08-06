ASIA
2 menit membaca
Indonesia perkuat sinergi antar kementerian untuk pembangunan infrastruktur nasional
Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertahanan Indonesia memperkuat sinergi dalam membangun infrastruktur strategis yang mendukung pertahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia perkuat sinergi antar kementerian untuk pembangunan infrastruktur nasional
Jakarta skyline. / Reuters
15 jam yang lalu

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bekerja sama untuk memperdalam kolaborasi antar-kementerian dalam proyek infrastruktur yang akan memperkuat kemampuan pertahanan nasional Indonesia.

Kedua menteri bertemu di Jakarta pada hari Selasa untuk menyelaraskan strategi mereka menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam mengembangkan infrastruktur penting bagi keamanan nasional.

Hanggodo menggarisbawahi pentingnya koordinasi berkelanjutan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertahanan. Ia mengatakan infrastruktur memainkan peran penting tidak hanya dalam pertahanan negara tetapi juga dalam meningkatkan taraf hidup—terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan rawan bencana.

“Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menjaga integritas nasional dan memastikan akses yang setara terhadap layanan penting, terutama di wilayah 3T,” kata Hanggodo, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

recommended

Kementerian Pekerjaan Umum telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perjanjian ini menguraikan upaya bersama di bidang-bidang strategis seperti pengelolaan air, infrastruktur jalan, sistem sanitasi, perumahan, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Kita melibatkan TNI untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan rawan konflik.” katanya dalam pernyataan tertulis di sosial media.

Inisiatif ini merupakan bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo, peningkatan kemitraan antara sektor pertahanan dan infrastruktur ini dipandang sebagai langkah penting menuju pembangunan Indonesia yang lebih tangguh, mandiri, dan merata.

TerkaitTRT Global - Indonesia kerahkan TNI untuk merampungkan proyek Jalan Trans Papua
SUMBER:TRT Indonesia & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us